Способ перемещения в космосе: солнечный парус NASA успешно расправил крылья на орбите (видео)

Данные с космического аппарата подтвердили успешное развертывание технологии будущего на орбите.

Related video

Через более, чем четыре месяца после запуска на орбиту космический аппарат с солнечным парусом успешно выполнил поставленную задачу. Аппарат Advanced Composite Solar Sail System отправился в космос 24 апреля на борту ракеты Electron и теперь в NASA сообщили, что данная технология полностью развернута. Таким образом испытание системы развертывание солнечного паруса прошло успешно, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Для перемещения в космосе солнечные паруса используют солнечный свет. Хотя частицы света, фотоны, не имеют массы, они могут создавать импульс при столкновении с объектом. Таким образом солнечный парус двигается вперед и перемещает аппарат в космосе. Данная технология должна стать заменой для тяжелых двигателей, которым нужно много топлива. Благодаря этому миссию в космос могут стать дешевле и продолжительнее.

Для перемещения в космосе солнечные паруса используют солнечный свет. Хотя частицы света, фотоны, не имеют массы, они могут создавать импульс при столкновении с объектом. Таким образом солнечный парус двигается вперед и перемещает аппарат в космосе Фото: NASA

На борту аппарата Advanced Composite Solar Sail System находятся камеры, с помощью которых ученые следили за процессом развертывания паруса, который крепится на композитных стрелах. В NASA пока не показали изображения солнечного паруса в развернутом виде, но обещают это сделать в ближайшее время. На видео ниже можно увидеть модель этой технологии в действии.

Испытания космического аппарата с солнечным парусом будут продолжаться несколько недель и ученые будут наблюдать за маневренностью паруса в космосе. Ученые будут менять орбиту аппарата и наблюдения помогут больше узнать о том, как проектировать и эксплуатировать будущие миссии, оснащенные солнечным парусом.

Пока что в NASA планируют использовать солнечные паруса для оснащения аппаратов, которые будут изучать космическую погоду, астероиды и другие малые тела в Солнечной системе.

Аппарат Advanced Composite Solar Sail System находится на высоте примерно 800 км, что в 2 раза выше, чем расположена Международная космическая станция. Площадь солнечного паруса в развернутом состоянии составляет примерно 80 квадратных метров, а это почти половина теннисного корта.

Также Фокус писал о том, что NASA не пустило в космос астронавтов, чтобы спасти экипаж аварийного корабля на орбите. Вместо четырех астронавтов на МКС полетят только два, ведь нужны 2 пустых места на космическом корабле для спасательной миссии.

Напоминаем, что с помощью наземного телескопа, расположенного в Чили, астрономы сделали самый детальную фотографию спиральной галактики NGC 6744. Она очень похожа на Млечный Путь, хотя почти в 2 раза больше нашей галактики, как уже писал Фокус.