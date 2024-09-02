Спосіб переміщення в космосі: сонячне вітрило NASA успішно розправило крила на орбіті (відео)

Дані з космічного апарату підтвердили успішне розгортання технології майбутнього на орбіті.

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Через більш ніж чотири місяці після запуску на орбіту космічний апарат із сонячним вітрилом успішно виконав поставлене завдання. Апарат Advanced Composite Solar Sail System вирушив у космос 24 квітня на борту ракети Electron і тепер у NASA повідомили, що ця технологія повністю розгорнута. Таким чином випробування системи розгортання сонячного вітрила пройшло успішно, пише Space.

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Для переміщення в космосі сонячні вітрила використовують сонячне світло. Хоча частинки світла, фотони, не мають маси, вони можуть створювати імпульс при зіткненні з об'єктом. Таким чином сонячне вітрило рухається вперед і переміщує апарат у космосі. Ця технологія має стати заміною для важких двигунів, яким потрібно багато палива. Завдяки цьому місії в космос можуть стати дешевшими і тривалішими.

Для переміщення в космосі сонячні вітрила використовують сонячне світло. Хоча частинки світла, фотони, не мають маси, вони можуть створювати імпульс при зіткненні з об'єктом. Таким чином сонячне вітрило рухається вперед і переміщує апарат у космосі Фото: NASA

На борту апарата Advanced Composite Solar Sail System знаходяться камери, за допомогою яких вчені стежили за процесом розгортання вітрила, яке кріпиться на композитних стрілах. У NASA поки не показали зображення сонячного вітрила в розгорнутому вигляді, але обіцяють це зробити найближчим часом. На відео нижче можна побачити модель цієї технології в дії.

Випробування космічного апарату з сонячним вітрилом триватимуть кілька тижнів і вчені спостерігатимуть за маневреністю вітрила в космосі. Вчені змінюватимуть орбіту апарата і спостереження допоможуть більше дізнатися про те, як проєктувати й експлуатувати майбутні місії, оснащені сонячним вітрилом.

Поки що в NASA планують використовувати сонячні вітрила для оснащення апаратів, які вивчатимуть космічну погоду, астероїди та інші малі тіла в Сонячній системі.

Апарат Advanced Composite Solar Sail System перебуває на висоті приблизно 800 км, що в 2 рази вище, ніж розташована Міжнародна космічна станція. Площа сонячного вітрила в розгорнутому стані становить приблизно 80 квадратних метрів, а це майже половина тенісного корту.

Також Фокус писав про те, що NASA не пустило в космос астронавтів, щоб врятувати екіпаж аварійного корабля на орбіті. Замість чотирьох астронавтів на МКС полетять тільки два, адже потрібні 2 порожніх місця на космічному кораблі для рятувальної місії.

Нагадуємо, що за допомогою наземного телескопа, розташованого в Чилі, астрономи зробили найдетальнішу фотографію спіральної галактики NGC 6744. Вона дуже схожа на Чумацький Шлях, хоча майже в 2 рази більша за нашу галактику, як уже писав Фокус.