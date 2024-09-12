Каждый в 75 раз больше Солнца: впервые обнаружены пузыри из плазмы на другой звезде (видео)

Астрономы смогли увидеть изменения на поверхности далекой звезды, которые происходят из-за круговорота тепла у нее внутри.

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Ученые впервые увидели пузыри горячей плазмы на поверхности другой звезды, а не только Солнца. Изменения на поверхности были зафиксированы с невероятной детализацией у звезды R Золотой Рыбы. Она находится на расстоянии 180 световых лет от нас и в 350 раз больше Солнца. Сейчас звезда переживает последнюю стадию своей жизни. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет ScienceAlert.

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Впервые ученые наблюдали изменения на поверхности другой звезды, а не только Солнца, с помощью мощного наземного телескопа ALMA. Изменения, которые удалось зафиксировать ученым на звезде R Золотой Рыбы, представляют собой огромные пузыри из плазмы, каждый из которых в 75 раз больше Солнца по размеру. По словам ученых, они впервые наблюдали с невероятной детализацией процесс конвекции, который приводит к появлению пузырей из плазмы на другой звезде

R Золотой Рыбы является переменной звездой красным гигантом Фото: ESO

R Золотой Рыбы является переменной звездой красным гигантом. Это означает, что она находится на последней стадии своей жизни, когда произошло значительное увеличение ее размеров. Через несколько миллиардов лет Солнце также станет красным гигантом.

У звезд происходят конвекционные процессы, когда тепло, вырабатываемое в ядре, способствует перемещению горячей плазмы ближе к поверхности и образуются структуры в виде пузырей. Это так называемые конвекционные ячейки. Их можно также увидеть и на Солнце, но они в основном имеют размер не более 1000 км и существуют долго.

Впервые ученые наблюдали изменения на поверхности другой звезды, а не только Солнца, с помощью мощного неземного телескопа ALMA Фото: ALMA

Хотя конвекция создают хорошо видимую зернистую структуру на поверхности Солнца, ее очень сложно увидеть у других звезд. Ученые не только впервые это увидели, но и впервые смогли измерить скорость движения пузырей из плазмы.

Ученые выяснили, что пузыри из плазмы на R Золотой Рыбы имеют цикл около месяца, что намного быстрее, чем ожидалось, учитывая знания о тех же процесса на Солнце. При этом пока неизвестно, почему эти пузыри такие огромные. Возможно, подобные процессы связаны с тем, что звезда стала красным гигантом. Ученые предполагают, что по мере старения звезд конвекционные процессы могут меняться.

Еще очень мало астрономы знают о красных гигантах, а потому подобные изменения на их поверхности могут быть обычным делом.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что на Марсе происходит что-то странное. Или там существует жизнь, или неизвестная химия. Ученые пытаются понять, с чем связаны кратковременные выбросы метана из-под поверхности Красной планеты.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили облачные улицы на Марсе и были заинтригованы увиденным. Исследователи составили самый полный "атлас облаков" на Красной планете.