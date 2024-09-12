Кожен у 75 разів більший за Сонце: уперше виявлено бульбашки з плазми на іншій зірці (відео)

Астрономи змогли побачити зміни на поверхні далекої зірки, які відбуваються через кругообіг тепла у неї всередині.

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Учені вперше побачили бульбашки гарячої плазми на поверхні іншої зірки, а не тільки Сонця. Зміни на поверхні були зафіксовані з неймовірною деталізацією у зірки R Золотої Риби. Вона знаходиться на відстані 180 світлових років від нас і в 350 разів більша за Сонце. Зараз зірка переживає останню стадію свого життя. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише ScienceAlert.

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Уперше вчені спостерігали зміни на поверхні іншої зірки, а не тільки Сонця, за допомогою потужного наземного телескопа ALMA. Зміни, які вдалося зафіксувати вченим на зірці R Золотої Риби являють собою величезні бульбашки з плазми, кожна з яких у 75 разів більша за Сонце за розміром. За словами вчених, вони вперше спостерігали з неймовірною деталізацією процес конвекції, який призводить до появи бульбашок із плазми на іншій зірці

R Золотої Риби є змінною зіркою червоним гігантом Фото: ESO

R Золотої Риби є змінною зіркою червоним гігантом. Це означає, що вона перебуває на останній стадії свого життя, коли відбулося значне збільшення її розмірів. Через кілька мільярдів років Сонце також стане червоним гігантом.

У зірок відбуваються конвекційні процеси, коли тепло, що виробляється в ядрі, сприяє переміщенню гарячої плазми ближче до поверхні, і утворюються структури у вигляді бульбашок. Це так звані конвекційні осередки. Їх можна також побачити і на Сонці, але вони здебільшого мають розмір не більше 1000 км та існують довго.

Уперше вчені спостерігали зміни на поверхні іншої зірки, а не лише Сонця, за допомогою потужного неземного телескопа ALMA Фото: ALMA

Хоча конвекція створює добре видиму зернисту структуру на поверхні Сонця, її дуже складно побачити в інших зірок. Вчені не тільки вперше це побачили, а й уперше змогли виміряти швидкість руху бульбашок із плазми.

Вчені з'ясували, що бульбашки з плазми на R Золотої Риби мають цикл близько місяця, що набагато швидше, ніж очікувалося, з огляду на знання про ті самі процеси на Сонці. При цьому поки невідомо чому ці бульбашки такі величезні. Можливо, подібні процеси пов'язані з тим, що зірка стала червоним гігантом. Вчені припускають, що в міру старіння зірок конвекційні процеси можуть змінюватися.

Ще дуже мало астрономи знають про червоні гіганти, а тому подібні зміни на їхній поверхні можуть бути звичайною справою.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що на Марсі відбувається щось дивне. Або там існує життя, або невідома хімія. Вчені намагаються зрозуміти, з чим пов'язані короткочасні викиди метану з-під поверхні Червоної планети.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили хмарні вулиці на Марсі і були заінтриговані побаченим. Дослідники склали найповніший "атлас хмар" на Червоній планеті.