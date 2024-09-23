Некоторые в опасности, другие — нет: стоит ли разрешать кошке спать с вами в постели

Ветеринар раскрыл скрытые риски для здоровья, связанные со сном питомца в одной постели с владельцами.

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Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок. За это время питомцы успели заработать репутацию "пушистых злых гениев", однако они также нуждаются в ласке людей, а потому частенько приходят спать в их постель. Но, действительно ли эта практика является хорошей идеей? Ветеринар ответил на этот вопрос, пишет Inverse.

По словам ветеринара и клинического инструктора в Школе ветеринарной медицины Висконсинского университета в Медисоне Калико Шмидт, совместный сон с питомцем на самом деле увеличивает риск передачи зоонозных заболеваний, передающихся от животных к человеку. Это особенно актуально, если ваш питомец гуляет на улице.

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Дело в том, что животные, гуляющие на улице, могут быть немного более склонны подцепить паразитов, таких как блохи и кишечные паразиты. По словам Шмидт, владельцам не стоит пускать питомцев в свою постель. Более того, прогулки на улице требуют регулярного посещения ветеринара и приема профилактических препаратов.

В группе риска также находятся люди с ослабленным иммунитетом — они особенно уязвимы к такого рода инфекциям, поскольку их организм может быть не готов к борьбе с любыми проникающими микроорганизмами.

Впрочем, даже домашние кошки подвергают владельцев опасности. Все питомцы пользуются лотками, а потому, просто перемещаясь по дому, они уже распространяют бактерии, связанные с фекалиями. По словам эксперта, наши питомцы могут переносить в кровать бактерии из лотка.

Еще одной уязвимой группой считаются маленькие дети, чья иммунная система только развивается. В результате они подвержены повышенному риску заражения, а потому Шмидт не рекомендуют позволять кошкам ночевать в постели детей.

Но это не единственные риски. Кошки, как правило, более активны в переходные периоды дневного света — на рассвете и в сумерках. В результате, на рассвете владельцы могут столкнуться с активностью питомца — для тех, кто спит чутко, такое поведение животного станет настоящей проблемой, так как нарушит их сон.

Не пускать кошку в спальню

По словам Шмидта, в некоторых случаях владельцам стоит не только не пускать кошку в кровать, но и в спальню. Это касается людей с сильной астмой и аллергией — в долгосрочной перспективе изгнание кошки из спальни может оказать положительный эффект на здоровье человека. Предыдущие исследования показали, что наличие пространства, свободного от аллергенов, может быть полезным для уязвимых людей.

В целом, если вы принимаете надлежащие меры предосторожности и продолжаете возить кошку к ветеринару, то, позволяя кошке спать с вами в одной постели, вы можете стать здоровой частью ваших отношений с питомцами.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предупреждают об опасностях совместного сна с питомцами.