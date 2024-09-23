Деякі в небезпеці, інші — ні: чи варто дозволяти кішці спати з вами в ліжку

Ветеринар розкрив приховані ризики для здоров'я, пов'язані зі сном з улюбленцем в одному ліжку з власниками.

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Люди й кішки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч. За цей час вихованці встигли заробити репутацію "пухнастих злих геніїв", проте вони також потребують ласки людей, а тому частенько приходять спати в їхнє ліжко. Але, чи справді ця практика є гарною ідеєю? Ветеринар відповів на це питання, пише Inverse.

За словами ветеринара і клінічного інструктора в Школі ветеринарної медицини Вісконсинського університету в Медісоні Каліко Шмідт, спільний сон з улюбленцем насправді збільшує ризик передачі зоонозних захворювань, які передаються від тварин до людини. Це особливо актуально, якщо ваш вихованець гуляє на вулиці.

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Річ у тім, що тварини, які гуляють на вулиці, можуть бути трохи більш схильні підчепити паразитів, таких як блохи та кишкові паразити. За словами Шмідт, власникам не варто пускати вихованців у своє ліжко. Ба більше, прогулянки на вулиці вимагають регулярного відвідування ветеринара і приймання профілактичних препаратів.

У групі ризику також перебувають люди з ослабленим імунітетом — вони особливо вразливі до такого роду інфекцій, оскільки їхній організм може бути не готовим до боротьби з будь-якими мікроорганізмами.

Утім, навіть домашні кішки наражають власників на небезпеку. Усі улюбленці користуються лотками, а тому просто переміщаючись будинком, вони вже поширюють бактерії, пов'язані з фекаліями. За словами експерта, наші вихованці можуть переносити в ліжко бактерії з лотка.

Ще однією вразливою групою вважаються маленькі діти, чия імунна система тільки розвивається. У результаті вони схильні до підвищеного ризику зараження, а тому Шмідт не рекомендують дозволяти кішкам ночувати в ліжку дітей.

Але це не єдині ризики. Кішки, як правило, більш активні в перехідні періоди денного світла — на світанку і в сутінках. У результаті на світанку власники можуть зіткнутися з активністю улюбленця — для тих, хто спить чуйно, така поведінка тварини стане справжньою проблемою, оскільки порушить їхній сон.

Не пускати кішку в спальню

За словами Шмідт, у деяких випадках власникам варто не тільки не пускати кішку в ліжко, а й у спальню. Це стосується людей із сильною астмою та алергією — у довгостроковій перспективі вигнання кішки зі спальні може мати позитивний ефект на здоров'я людини. Попередні дослідження показали, що наявність простору, вільного від алергенів, може бути корисною для вразливих людей.

Загалом, якщо ви вживаєте належних запобіжних заходів і продовжуєте возити кішку до ветеринара, то, дозволяючи кішці спати з вами в одному ліжку, ви можете стати здоровою частиною ваших стосунків з вихованцями.

Раніше Фокус писав про те, що вчені попереджають про небезпеку спільного сну з вихованцями.