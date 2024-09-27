Анатолийский Эфес: археологи планируют раскопать древние акведуки возрастом 2 тысячи лет (фото)

На территории Кемерхисара, города с более 5000-летней историей, археологи начали раскопки древних акведуков. Эти сооружения, возрастом 2000 лет, планируют в дальнейшем сделать доступными для туристов.

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Археологические раскопки в районе Бор, турецкой провинции Нигде, обнаружили подземные участки акведуков, которым около 2000 лет. Эта местность, известная своим богатым историческим значением, на протяжении веков была домом для многих цивилизаций, а древний город, который лежит под большей частью современного Кемерхисара, служил столицей Королевства Южной Каппадокии в позднеримскую эпоху, пишет Arkeonews.

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В хеттский период он назывался Туванува, а в римские времена — Тиана. Во время своего расцвета Тиана превратилась в большой город с такими сооружениями, как дворцы, храмы и акведуки, отражающие ее религиозное и политическое значение.

Акведуки, построенные в римский период, играли решающую роль в снабжении города водой из источника, расположенного в городе Бахчели. Со временем эти акведуки, вместе с другими древними сооружениями, были погребены под слоями осадка из-за наводнений.

Со временем эти акведуки, вместе с другими древними сооружениями, были погребены под слоями осадка из-за наводнений Фото: Türkiye Kültür Portalı

Профессор Осман Доганай, преподаватель Аксарайского университета и руководитель команды раскопок, отметил историческое значение Тианы. Он сравнил его с античным городом Эфес, отметив, что он служил воротами в Центральную Анатолию. Доганай отметил, что непрерывное заселение Кемерхисара в течение последних 5000 лет еще больше повышает его археологическую ценность.

Раскопки, которые продолжаются при поддержке Министерства культуры и туризма в рамках проекта "Наследие для будущего", имеют целью восстановить былое величие акведуков. Части акведуков, высотой от 10 до 11 метров и протяженностью более 3-4 километров, будут открыты для посетителей после завершения реставрации. Эти усилия позволят туристам исследовать акведуки и окружающий их пешеходный коридор длиной 1500 метров.

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Доганай также отметил, что некоторые части акведуков остаются погребенными под 3,5-метровым слоем мусора, образовавшимся во время наводнения. Процесс реставрации предусматривает вскрытие этих погребенных участков и обеспечение видимости всей структуры. Команда также обнаружила остатки стен эллинистической эпохи возле акведуков, что добавляет этому месту еще один слой исторической значимости.

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