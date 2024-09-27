Анатолійський Ефес: археологи планують розкопати стародавні акведуки віком 2 тисячі років (фото)

На території Кемерхісара, міста з понад 5000-літньою історією, археологи розпочали розкопки стародавніх акведуків. Ці споруди, віком 2000 років, планують надалі зробити доступними для туристів.

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Археологічні розкопки в районі Бор, турецькій провінції Нігде, виявили підземні ділянки акведуків, яким близько 2000 років. Ця місцевість, відома своїм багатим історичним значенням, протягом століть була домівкою для багатьох цивілізацій, а стародавнє місто, яке лежить під більшою частиною сучасного Кемерхісара, слугувало столицею Королівства Південної Каппадокії в пізньоримську епоху, пише Arkeonews.

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У хетський період воно називалося Туванува, а в римські часи — Тіана. Під час свого розквіту Тіана перетворилася на велике місто з такими спорудами, як палаци, храми та акведуки, що відображають її релігійне та політичне значення.

Акведуки, побудовані в римський період, відігравали вирішальну роль у постачанні міста водою з джерела, розташованого в місті Бахчелі. З часом ці акведуки, разом з іншими стародавніми спорудами, були поховані під шарами осаду через повені.

З часом ці акведуки, разом з іншими стародавніми спорудами, були поховані під шарами осаду через повені Фото: Türkiye Kültür Portalı

Професор Осман Доганай, викладач Аксарайського університету і керівник команди розкопок, наголосив на історичному значенні Тіани. Він порівняв його з античним містом Ефес, зазначивши, що воно слугувало воротами до Центральної Анатолії. Доганай наголосив, що безперервне заселення Кемерхісара впродовж останніх 5000 років ще більше підвищує його археологічну цінність.

Розкопки, що тривають за підтримки Міністерства культури та туризму в межах проєкту "Спадщина для майбутнього", мають на меті відновити колишню велич акведуків. Частини акведуків, висотою від 10 до 11 метрів і протяжністю понад 3-4 кілометри, будуть відкриті для відвідувачів після завершення реставрації. Ці зусилля дозволять туристам досліджувати акведуки й навколишній пішохідний коридор довжиною 1500 метрів.

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Відіграли важливу роль: археологи знайшли сліди невідомої цивілізації в Африці

Доганай також зазначив, що деякі частини акведуків залишаються похованими під 3,5-метровим шаром сміття, що утворився під час повені. Процес реставрації передбачає розкриття цих похованих ділянок і забезпечення видимості всієї структури. Команда також виявила залишки стін елліністичної епохи біля акведуків, що додає цьому місцю ще один шар історичної значущості.

Раніше Фокус писав про дослідження спадщини культури Моче, яке розкрило деталі їхнього зникнення. Виявилося, що їхня цивілізація не була знищена, як вважали раніше.

Також ми розповідали про сліди невідомої цивілізації, які археологи виявили в Африці. Це відкриття суперечить попереднім припущенням про розвиток землеробства у часи неоліту.