Крохотный паук поглотил огромную землеройку: как он одолел гиганта в 10 раз больше себя (видео)

Большинство пауков представляют очень небольшую опасность для человека, но некоторые из них все же способны одолеть добычу в 10 раз больше их самих.

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Наша планета является домом для невероятного количества живых существ, и даже самые крохотные из них способны дивить ученых. Например, ранее ученые обнаружили, что в мире есть лишь один живой организм, способный защититься от поглощения вездесущего микропластика. А теперь ученых удивила благородная ложная вдова, поедающая землеройку, чьи размеры в 10 раз превышают ее собственные, пишет Science Alert.

Большинство пауков едва ли представляют большую опасность для человека, это касается и известной во всем мире благородной ложной вдовы (Steatoda nobilis). Но эти 1,5 сантиметровые хищники наносят, на удивление, свирепые удары своим жертвам и способны охотиться на позвоночных, чьи размеры в разы превышают их собственные. Исследование 2023 года уже показала, что благородные ложные вдовы могут охотиться на таких крупных животных, как ящерицы, летучие мыши, а теперь мы знаем, что они атакуют и землероек.

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Авторы исследования случайно получили видео ужасной сцены, снятое за окном спальни, на котором видно, как крохотный паук усмиряет, а затем поедает карликовую землеройку (Sorex minutus). Для сравнения: длина благородной ложной вдовы составляет 1,5 сантиметра, тогда как тело карликовой землеройки, как правило, достигает около 5 сантиметров и еще около 4 сантиметров приходится на ее хвост. Простыми словами, на видео видно как миниатюрная благородная ложная вдова атакует мышь в 10 раз больше чем она сама и убивает ее.

Отметим, что позвоночные достаточно часто становятся добычей более крупных пауков, в том числе и членов семейства тарантулов. В то же время они представляют весьма серьезную угрозу для более миниатюрных пауков, которые не способны так просто справиться с такой крупной добычей.

Известно, что благородные ложные вдовы, как и черные вдовы или красноспинные пауки, справляются с более крупной добычей с помощью комбинации сильного яда и прочного шелка. Именно это зоологу Дону Стреджессу и удалось заснять на окне спальни на юге Англии.

На видео видна паутина благородной ложной вдовы, расположенная за окном спальни дома и небольшое млекопитающее, которое в нее угодило. Позже ученые изучили останки жертвы и смогли определить, что в сети паука попалась карликовая землеройка.

Когда зоолог заметил землеройку она все еще была жива в паутине — на кадрах видно несколько легких движений. Ученые предполагают, что эти непроизвольные подергивания мыши, вероятно, вызваны сильным нейротоксичным ядом паука.

Далее ученые наблюдали за работой паука, который двигался между землеройкой и стропилами над окном, в результате чего ему удалось поднять землеройку примерно на 25 сантиметров. Спустя 20 минут паук поднялся со своей добычей, обернул ее в шелк и питался землеройкой в течение трех последующих дней, а затем попросту выбросил из своей паутины то, что осталось от жертвы. Исследователи изучили останки землеройки и пришли к выводу, что от нее остался лишь мех, кости и кожа.

Исследователи до сих пор не знаю, как паук впервые поймал землеройку, однако ученые считают, что это вовсе не было случайностью. Дело в том, что за последние 5 это уже третий отчет о том, что представителям этого вида удается одолеть больших позвоночных. Ученые полагают, что такое поведение в действительности может быть адаптацией к "привычному хищничеству позвоночных".

По словам зоолога из Университета Голуэя и ведущего автора исследования Мишель Дюгон, результаты нового исследования в очередной раз указывают на то, что благородные ложные вдовы отлично приспособлены к охоте на крупную добычу. В этом им помогает прочный шелк, мощный яд и сложное охотничье поведение.

Отметим, что это первый случай, когда какой-либо вид паука ложной вдовы был зарегистрирован охотящимся на землеройку где-либо на Земле.

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