Крихітний павук поглинув величезну землерийку: як він здолав гіганта в 10 разів більшого за себе (відео)

Більшість павуків становлять дуже невелику небезпеку для людини, але деякі з них все ж здатні здолати здобич, у 10 разів більшу за них самих.

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Наша планета є домівкою для неймовірної кількості живих істот, і навіть найкрихітніші з них здатні дивувати вчених. Наприклад, раніше вчені виявили, що у світі є лише один живий організм, здатний захиститися від поглинання всюдисущого мікропластику. А тепер учених здивувала благородна псевдовдова, що поїдає землерийку, чиї розміри в 10 разів перевищують її власні, пише Science Alert.

Більшість павуків навряд чи становлять велику небезпеку для людини, це стосується і відомої в усьому світі благородної псевдовдови (Steatoda nobilis). Але ці 1,5-сантиметрові хижаки завдають, напрочуд, лютих ударів своїм жертвам і здатні полювати на хребетних, чиї розміри в рази перевищують їхні власні. Дослідження 2023 року вже показало, що благородні псевдовдови можуть полювати на таких великих тварин, як ящірки, кажани, а тепер ми знаємо, що вони атакують і землерийок.

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Автори дослідження випадково отримали відео жахливої сцени, зняте за вікном спальні, на якому видно, як крихітний павук приборкує, а потім поїдає карликову землерийку (Sorex minutus). Для порівняння: довжина благородної псевдовдови становить 1,5 сантиметра, тоді як тіло карликової землерийки, як правило, сягає близько 5 сантиметрів і ще близько 4 сантиметрів припадає на її хвіст. Простими словами, на відео видно як мініатюрна благородна псевдовдова атакує мишу, яка в 10 разів більша за неї саму, і вбиває її.

Зазначимо, що хребетні досить часто стають здобиччю більших павуків, зокрема і членів сімейства тарантулів. Водночас вони становлять досить серйозну загрозу для більш мініатюрних павуків, які не здатні так просто впоратися з такою великою здобиччю.

Відомо, що благородні помилкові вдови, як і чорні вдови або червоноспинні павуки, справляються з більшою здобиччю за допомогою комбінації сильної отрути й міцного шовку. Саме це зоологу Дону Стреджессу і вдалося зняти на вікні спальні на півдні Англії.

На відео видно павутину благородної псевдовдови, розташовану за вікном спальні будинку, і невеликого ссавця, який у неї потрапив. Пізніше вчені вивчили останки жертви й змогли визначити, що у тенета павука потрапила карликова землерийка.

Коли зоолог помітив землерийку, вона все ще була жива в павутині — на кадрах видно кілька легких рухів. Вчені припускають, що ці мимовільні посмикування миші, ймовірно, викликані сильною нейротоксичною отрутою павука.

Далі вчені спостерігали за роботою павука, який рухався між землерийкою і кроквами над вікном, у результаті чого йому вдалося підняти землерийку приблизно на 25 сантиметрів. Через 20 хвилин павук піднявся зі своєю здобиччю, обгорнув її в шовк і харчувався землерийкою протягом трьох наступних днів, а потім просто викинув зі своєї павутини те, що залишилося від жертви. Дослідники вивчили останки землерийки та дійшли висновку, що від неї залишилося лише хутро, кістки й шкіра.

Дослідники досі не знають, як павук уперше спіймав землерийку, проте вчені вважають, що це зовсім не було випадковістю. Річ у тім, що за останні 5 років це вже третій звіт про те, що представникам цього виду вдається здолати великих хребетних. Вчені вважають, що така поведінка насправді може бути адаптацією до "звичного хижацтва хребетних".

За словами зоологині з Університету Голуея і провідної авторки дослідження Мішель Дюгон, результати нового дослідження вкотре вказують на те, що благородні псевдовдови чудово пристосовані до полювання на велику здобич. У цьому їм допомагає міцний шовк, потужна отрута і складна мисливська поведінка.

Зазначимо, що це перший випадок, коли будь-який вид павука псевдовдови був зареєстрований таким, що полює на землерийку де-небудь на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли, як дві найбільші змії у світі полюють одна на одну.