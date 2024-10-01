Огромные черные дыры загадочным образом заставляют звезды взрываться: что происходит (фото)

Пока что неизвестный механизм, связанный со струями сверхмассивных черных дыр, вызывает больше взрывов новых.

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Взрывы звезд, которые называются новыми, происходят в два раза чаще рядом с гигантской струей черной дыры, чем в остальной части галактики, и астрономы пока что не знают почему. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal, пишет Space.

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В центре почти каждой большой галактики находится сверхмассивная черная дыра. Любые газовые облака и даже звезды, которые оказываются слишком близко к такой черной дыре, она сразу же поглощает. Когда сверхмассивные черные дыры поглощают большое количество материи, то они выпускают огромные струи плазмы, которые вылетают в космос со скоростью, близкой к скорости света.

Одна из таких сверхмассивных черных дыр находится в центре галактики М87, расположенной на расстоянии 54 млн световых лет от нас. Эта черная дыра в 6,5 млрд раз больше Солнца по массе и выпускает струи плазмы длиной примерно 3000 световых лет.

Когда сверхмассивные черные дыры поглощают большое количество материи, то они выпускают огромные струи плазмы, которые вылетают в космос со скоростью, близкой к скорости света. Иллюстрация Фото: NASA

Авторы исследования использовали данные космического телескопа Хаббл и обнаружили, что струя черной дыры вызывает более частые взрывы новых в двойных звездных системах, которые находятся рядом со струей. Выяснилось, что взрывы новых происходят в 2 раза чаще в таком случае, чем в системах, расположенных в других частях галактики. Но точная причина таких событий остается загадкой.

Астрономы считают, что струи сверхмассивных черных дыр оказывают значительное влияние на эволюцию родительских галактик. Но как именно струи влияют на окружающую среду, в значительной степени неизвестно.

Звезды часто существуют в парах, где одна старая звезда, которая сильно увеличилась в размерах, существует рядом с маленьким белым карликом. Это очень плотное ядро умершей звезды, похожей на Солнце. Большие звезды выбрасывают в космос водород, который притягивает к себе белый карлик.

Большие звезды выбрасывают в космос водород, который притягивает к себе белый карлик. Иллюстрация Фото: NASA

Когда на поверхности этой мертвой звезды накапливается очень много водорода, происходит взрыв, который называется взрывом новой. Это похоже на взрыв ядерной бомбы. Такие события происходят часто во Вселенной.

Но почему взрывы новых происходят чаще рядом со струей сверхмассивной черной дыры, астрономы пока не знают. По словам авторов исследования, в понимании того, как струи черных дыр взаимодействуют с окружающей средой, существует большой пробел.

Предполагается, что струя сверхмассивной черной дыры оказывает какое-то влияние на двойные звездные системы. Возможно, струя каким-то образом провоцирует перемещение большего количества водорода на белые карлики, что приводит к более частым взрывам. А может быть плазма из струи каким-то образом попадает на эти мертвые звезды.

Это важное открытие, говорят ученые, но теперь нужно разобраться с механизмом, который вызывает более частые взрывы новых. Это исследование еще раз подтверждает, что сверхмассивные черные дыры могут оказывать значительное влияние на эволюцию галактик.

Как уже писал Фокус, вокруг Млечного Пути происходит нечто странное. Две самые большие галактики, которые вращаются вокруг Млечного Пути, странно одиноки, хотя они должны иметь больше соседей.

Также Фокус писал о том, что взрывы сверхновых навсегда изменили жизнь на Земле, как показало новое исследование.