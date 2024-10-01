Величезні чорні діри загадковим чином змушують зірки вибухати: що відбувається (фото)

Поки що невідомий механізм, пов'язаний зі струменями надмасивних чорних дір, спричиняє більше вибухів нових.

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Вибухи зірок, які називаються новими, відбуваються вдвічі частіше поруч із гігантським струменем чорної діри, ніж у решті частини галактики, і астрономи поки що не знають чому. Результати дослідження опубліковані в The Astrophysical Journal, пише Space.

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У центрі майже кожної великої галактики знаходиться надмасивна чорна діра. Будь-які газові хмари і навіть зірки, які опиняються занадто близько до такої чорної діри, вона відразу ж поглинає. Коли надмасивні чорні діри поглинають велику кількість матерії, то вони випускають величезні струмені плазми, які вилітають у космос зі швидкістю, близькою до швидкості світла.

Одна з таких надмасивних чорних дір розташована в центрі галактики М87, розташованої на відстані 54 млн світлових років від нас. Ця чорна діра в 6,5 млрд разів більша за Сонце за масою і випускає струмені плазми довжиною приблизно 3000 світлових років.

Коли надмасивні чорні діри поглинають велику кількість матерії, то вони випускають величезні струмені плазми, які вилітають у космос зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Ілюстрація Фото: NASA

Автори дослідження використовували дані космічного телескопа Габбл і виявили, що струмінь чорної діри спричиняє частіші вибухи нових у подвійних зоряних системах, що розташовані поруч зі струменем. З'ясувалося, що вибухи нових відбуваються в 2 рази частіше в такому випадку, ніж у системах, розташованих в інших частинах галактики. Але точна причина таких подій залишається загадкою.

Астрономи вважають, що струмені надмасивних чорних дір мають значний вплив на еволюцію батьківських галактик. Але як саме струмені впливають на навколишнє середовище, значною мірою невідомо.

Зірки часто існують у парах, де одна стара зірка, яка сильно збільшилася в розмірах, існує поруч із маленьким білим карликом. Це дуже щільне ядро померлої зірки, схожої на Сонце. Великі зірки викидають у космос водень, який притягує до себе білий карлик.

Великі зірки викидають у космос водень, який притягує до себе білий карлик. Ілюстрація Фото: NASA

Коли на поверхні цієї мертвої зірки накопичується дуже багато водню, відбувається вибух, який називається вибухом нової. Це схоже на вибух ядерної бомби. Такі події відбуваються часто у Всесвіті.

Але чому вибухи нових відбуваються частіше поруч зі струменем надмасивної чорної діри, астрономи поки що не знають. За словами авторів дослідження, у розумінні того, як струмені чорних дір взаємодіють із навколишнім середовищем, існує велика прогалина.

Передбачається, що струмінь надмасивної чорної діри чинить якийсь вплив на подвійні зоряні системи. Можливо, струмінь якимось чином провокує переміщення більшої кількості водню на білі карлики, що призводить до частіших вибухів. А можливо, плазма зі струменя якимось чином потрапляє на ці мертві зірки.

Це важливе відкриття, кажуть учені, але тепер потрібно розібратися з механізмом, який спричиняє частіші вибухи нових. Це дослідження ще раз підтверджує, що надмасивні чорні діри можуть мати значний вплив на еволюцію галактик.

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