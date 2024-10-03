Опять поможет ИИ: археологи ищут следы древних цивилизаций в Аравийской пустыне

Использование ИИ помогло исследователям обнаружить участки, которые скрывают археологические памятники в Аравийской пустыне. Благодаря этой технологии ученые могут успешно исследовать ранее недоступные участки.

Related video

Археологи все чаще используют спутниковые технологии и искусственный интеллект (ИИ) для исследования труднодоступных для человека территорий. Это помогает обнаружить давно скрытые археологические объекты, особенно в обширных засушливых регионах, где традиционные методы не срабатывают, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Команда из Университета Халифа в Абу-Даби разработала передовую методику для поиска на огромных территориях Аравийского полуострова, который охватывает почти 650 тысяч квадратных километров.

Их подход сочетает спутниковые снимки с искусственным интеллектом и радаром с синтезированной апертурой (SAR) для обнаружения ранее неизвестных археологических объектов под движущимися песками пустыни.

Команда из Университета Халифа в Абу-Даби разработала передовую методику для поиска на огромных территориях Аравийского полуострова Фото: Weeks et al., 2019

Этот метод позволяет исследователям обойти трудности наземных исследований в этих суровых условиях, где песчаные бури и дюны затрудняют работу. Алгоритм машинного обучения команды тренировался на данных из Сарук Аль-Хадид, известного археологического объекта вблизи Дубая с богатой 5000-летней историей.

SAR, который использует радиоволны для обнаружения объектов, скрытых под поверхностями, такими как песок, лед или растительность, позволяет определять местонахождение потенциальных объектов с точностью до 50 сантиметров.

Полученные 3D-модели дают археологам более четкое представление о том, что может лежать под поверхностью, потенциально революционизируя археологическую отрасль.

Исследователи тесно сотрудничали с Dubai Culture, проводя наземные исследования, которые подтвердили спутниковые данные. Эти находки проложили путь для будущих раскопок, а Dubai Culture планирует исследовать недавно обнаруженные участки.

Диана Фрэнсис, одна из ведущих исследователей, надеется, что этот метод может обнаружить еще больше археологических памятников в отдаленных регионах.

Хотя SAR и машинное обучение уже использовали в археологии по отдельности, это комбинированное применение — настоящий прорыв. Однако некоторые эксперты, такие как Хью Томас из Университета Сиднея, советуют быть осторожными. Он отмечает, что ничто не может превзойти опыт тренированного глаза археолога, и считает, что технология должна дополнять, а не заменять традиционные методы.

Важно

Кит-убийца с ножом и человеческие головы: ИИ нашел до сих пор неизвестные геоглифы на плато Наска (фото)

Настоящее испытание для проекта наступит, когда начнутся раскопки в Сарук Аль-Хадид. Команда надеется продолжать совершенствовать свой алгоритм и планирует распространить его использование на другие части Аравийского полуострова и Африки.

В случае успеха эта технология может значительно расширить сферу археологических исследований в ранее недоступных районах.

Ранее Фокус писал об обнаруженном в Польше корабле XVII века.

А также мы рассказывали, где расположены скрытые пирамиды, о которых мало кто знает.