Знову допоможе ШІ: археологи шукають сліди стародавніх цивілізацій в Аравійській пустелі

Використання ШІ допомогло дослідникам виявити ділянки, які приховують археологічні пам’ятки в Аравійській пустелі. Завдяки цій технології вчені можуть успішно досліджувати раніше недоступні ділянки.

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Археологи все частіше використовують супутникові технології та штучний інтелект (ШІ) для дослідження важкодоступних для людини територій. Це допомагає виявити давно приховані археологічні об'єкти, особливо в обширних посушливих регіонах, де традиційні методи не спрацьовують, пише Arkeonews.

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Команда з Університету Халіфа в Абу-Дабі розробила передову методику для пошуку на величезних територіях Аравійського півострова, який охоплює майже 650 тисяч квадратних кілометрів.

Їхній підхід поєднує супутникові знімки зі штучним інтелектом і радаром із синтезованою апертурою (SAR) для виявлення раніше невідомих археологічних об'єктів під рухомими пісками пустелі.

Команда з Університету Халіфа в Абу-Дабі розробила передову методику для пошуку на величезних територіях Аравійського півострова Фото: Weeks et al., 2019

Цей метод дозволяє дослідникам обійти труднощі наземних досліджень у цих суворих умовах, де піщані бурі та дюни ускладнюють роботу. Алгоритм машинного навчання команди тренувався на даних з Сарук Аль-Хадід, відомого археологічного об'єкта поблизу Дубаю з багатою 5000-річною історією.

SAR, який використовує радіохвилі для виявлення об'єктів, прихованих під поверхнями, такими як пісок, лід або рослинність, дозволяє визначати місцезнаходження потенційних об'єктів з точністю до 50 сантиметрів.

Отримані 3D-моделі дають археологам чіткіше уявлення про те, що може лежати під поверхнею, потенційно революціонізуючи археологічну галузь.

Дослідники тісно співпрацювали з Dubai Culture, проводячи наземні дослідження, які підтвердили супутникові дані. Ці знахідки проклали шлях для майбутніх розкопок, а Dubai Culture планує дослідити нещодавно виявлені ділянки.

Діана Френсіс, одна з провідних дослідників, сподівається, що цей метод може виявити ще більше археологічних пам'яток у віддалених регіонах.

Хоча SAR і машинне навчання вже використовували в археології окремо, це комбіноване застосування — справжній прорив. Однак деякі експерти, такі як Г'ю Томас з Університету Сіднея, радять бути обережними. Він зазначає, що ніщо не може перевершити досвід тренованого ока археолога, і вважає, що технологія повинна доповнювати, а не замінювати традиційні методи.

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Справжнє випробування для проєкту настане, коли розпочнуться розкопки в Сарук Аль-Хадід. Команда сподівається продовжувати вдосконалювати свій алгоритм і планує поширити його використання на інші частини Аравійського півострова та Африки.

У разі успіху ця технологія може значно розширити сферу археологічних досліджень у раніше недоступних районах.

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