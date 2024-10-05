Стоит обратиться к врачу: ученые назвали еще одну причину плохого сна

Обычно причиной проблем со сном считают стресс, однако ученые указывают на еще один фактор. Оказывается, на качество сна прямо влияет уровень кортизола, что может потребовать помощи врачей.

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Врач-натуропат, доктор Бекки, недавно поделилась своими наблюдениями в социальных сетях, предположив, что низкий уровень кортизола может быть важным фактором, способствующим бессонным ночам. Она очертила несколько ключевых признаков, которые могут указывать на дисбаланс кортизола, и призвала тех, кто страдает этой проблемой, обратиться за медицинской помощью, пишет Daily Star.

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Многие люди обвиняют стресс в своих беспокойных ночах, но если нарушение сна сопровождается другими симптомами, может потребоваться консультация медицинского работника.

Доктор Бекки отметила, что определенное "поведение во время сна, которое вы никогда не должны игнорировать", может сигнализировать о высоком уровне кортизола. Если его не контролировать, это может привести к повышению кровяного давления.

Кортизол, вырабатываемый надпочечниками, играет решающую роль в регуляции различных функций организма, в том числе и в реакции организма на стресс. Его часто называют "гормоном стресса", поскольку он участвует в механизме "борьбы или бегства" — реакции тела на стрессовые ситуации.

Уровень кортизола в организме колеблется в течение дня — он самый высокий утром (помогает просыпаться и действовать) и снижается вечером, чтобы организм мог отдохнуть.

Низкий уровень кортизола (например, при надпочечниковой недостаточности) может вызвать усталость, слабость, потерю веса и другие серьезные нарушения. Однако высокий одновременно может вызвать ряд проблем, таких как сердечно-сосудистые заболевания, снижение иммунитета, набор веса, проблемы со сном, депрессию, тревожность.

Есть много факторов, которые могут влиять на то, насколько хорошо мы спим, например, эмоциональные переживания, тревога, страх или депрессия. Также на это может повлиять неправильный режим дня, нерегулярные часы сна, работа ночью или частые смены часовых поясов.

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Лечение бессонницы может включать различные подходы, которые зависят от причин нарушения сна. В первую очередь стоит организовать график сна — ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Также стоит не злоупотреблять алкоголем и кофеином перед сном — эти вещества могут возбуждать нервную систему.

Иногда достаточно внести некоторые изменения в рутинный образ жизни, чтобы побороть бессонницу: сбалансировать питание (не переедать перед сном, но и не идти спать на голодный желудок), уменьшить стресс и внести в свою жизнь регулярные физические упражнения (даже обычная прогулка может улучшить ваше настроение и соответственно сон).

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Этот материал носит лишь информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.