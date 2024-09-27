Стал жертвой каннибализма: ученые идентифицировали останки капитана печально известного "Эребуса"

Недавно ученым удалось идентифицировать останки Джеймса Фитцджеймса, участника печально известной экспедиции Джона Франклина в Арктику. Исследователи установили, что Фитцджеймс стал жертвой каннибализма, поскольку на его останках нашли характерные порезы.

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Недавно команда исследователей успешно идентифицировала останки ключевой фигуры исторической арктической экспедиции Джона Франклина. Это открытие раскрывает новые подробности одной из самых известных и одновременно самых трагических экспедиций XIX века, пишет Heritage Daily.

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Останки принадлежали Джеймсу Фитцджеймсу, участнику злополучной экспедиции, которая отправилась в 1845 году, чтобы нанести на карту последние неисследованные участки Северо-Западного прохода в канадской Арктике. Возглавляемая капитаном сэром Джоном Франклином, миссия имела целью улучшить навигационные знания о регионе путем сбора магнитных данных.

Однако путешествие закончилось катастрофой, когда оба корабля, "Эребус" и "Террор", вместе со 129 офицерами и членами экипажа, попали в ледяную ловушку вблизи острова Кинг-Уильям, который сейчас является частью канадской провинции Нунавут.

После смерти Франклина в 1847 году, Фитцджеймс стал капитаном "Эребуса" и одним из руководителей экспедиция, вместе с капитаном "Террора" Фрэнсисом Крозье. Об этом говорится в так называемой "Записке Виктори Пойнта", последнем свидетельстве о жизни Фитцджеймса.

Поскольку лед не позволял освободить корабли, экипаж оказался в ужасных условиях, и археологические находки показывают, что многие из них погибли во время отчаянного 400-километрового марша к канадскому материку. Большинство мужчин погибли на острове Кинг-Уильям, и лишь небольшая группа добралась до северного побережья, где не выдержала суровых условий. В общем, с середины 1800-х годов в этом районе было найдено 451 кость по меньшей мере 13 членов экипажа.

Идентификация Фитцджеймса стала возможной благодаря анализу ДНК скелетных останков, которые совпали с живым потомком. По словам Стивена Фратпьетро из лаборатории палео-ДНК Лейкхедского университета, "мы работали с качественным образцом, что позволило нам создать профиль Y-хромосомы, и нам повезло получить совпадение". Фитцджеймс — лишь второй член экипажа, которого удалось идентифицировать, после Джона Грегори, инженера с борта "Эребуса", чьи останки идентифицировали в 2021 году.

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Дальнейший анализ останков Фитцджеймса выявил признаки каннибализма: на его нижней челюсти были найдены следы порезов.

Как отметил исследователь Дуглас Стэнтон, "Это свидетельствует о том, что он умер раньше других погибших моряков, и что ни звание, ни статус не были руководящим принципом в последние отчаянные дни экспедиции, когда они пытались спастись".

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