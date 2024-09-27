Став жертвою канібалізму: вчені ідентифікували останки капітана сумнозвісного "Еребуса"

Нещодавно науковцям вдалося ідентифікувати останки Джеймса Фітцджеймса, учасника сумнозвісної експедиції Джона Франкліна до Арктики. Дослідники встановили, що Фітцджеймс став жертвою канібалізму, оскільки на його останках знайшли характерні порізи.

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Нещодавно команда дослідників успішно ідентифікувала останки ключової фігури історичної арктичної експедиції Джона Франкліна. Це відкриття розкриває нові подробиці однієї з найвідоміших і водночас найтрагічніших експедицій XIX століття, пише Heritage Daily.

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Останки належали Джеймсу Фітцджеймсу, учаснику нещасливої експедиції, яка вирушила у 1845 році, щоб нанести на карту останні недосліджені ділянки Північно-Західного проходу в канадській Арктиці. Очолювана капітаном сером Джоном Франкліном, місія мала на меті покращити навігаційні знання про регіон шляхом збору магнітних даних.

Однак подорож закінчилася катастрофою, коли обидва кораблі, "Еребус" і "Терор", разом зі 129 офіцерами та членами екіпажу, потрапили в крижану пастку поблизу острова Кінг-Вільям, який зараз є частиною канадської провінції Нунавут.

Після смерті Франкліна у 1847 році, Фітцджеймс став капітаном "Еребуса" та одним із керівників експедиція, разом з капітаном "Терору" Френсісом Крозьє. Про це йдеться у так званій "Записці Вікторі Пойнта", останньому свідченню про життя Фітцджеймса.

Оскільки лід не давав звільнити кораблі, екіпаж опинився в жахливих умовах, і археологічні знахідки свідчать, що багато хто з них загинув під час відчайдушного 400-кілометрового маршу до канадського материка. Більшість чоловіків загинули на острові Кінг-Вільям, і лише невелика група дісталася північного узбережжя, де не витримала суворих умов. Загалом, з середини 1800-х років у цьому районі було знайдено 451 кістку щонайменше 13 членів екіпажу.

Ідентифікація Фітцджеймса стала можливою завдяки аналізу ДНК скелетних останків, які співпали з живим нащадком. За словами Стівена Фратп'єтро з лабораторії палео-ДНК Лейкхедського університету, "ми працювали з якісним зразком, що дозволило нам створити профіль Y-хромосоми, і нам пощастило отримати збіг". Фітцджеймс — лише другий член екіпажу, якого вдалося ідентифікувати, після Джона Грегорі, інженера з борту "Еребуса", чиї останки ідентифікували у 2021 році.

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Подальший аналіз останків Фітцджеймса виявив ознаки канібалізму: на його нижній щелепі були знайдені сліди порізів.

Як зазначив дослідник Дуглас Стентон, "Це свідчить про те, що він помер раніше за інших загиблих моряків, і що ні звання, ні статус не були керівним принципом в останні відчайдушні дні експедиції, коли вони намагалися врятуватися".

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