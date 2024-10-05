Варто звернутися до лікаря: вчені назвали ще одну причину поганого сну

Зазвичай причиною проблем зі сном вважають стрес, проте вчені вказують на ще один фактор. Виявляється, на якість сну прямо впливає рівень кортизолу, що може потребувати допомоги лікарів.

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Лікар-натуропат, докторка Беккі, нещодавно поділилася своїми спостереженнями в соціальних мережах, припустивши, що низький рівень кортизолу може бути важливим фактором, що сприяє безсонним ночам. Вона окреслила кілька ключових ознак, які можуть вказувати на дисбаланс кортизолу, і закликала тих, хто страждає на цю проблему, звернутися за медичною допомогою, пише Daily Star.

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Багато людей звинувачують стрес у своїх неспокійних ночах, але якщо порушення сну супроводжується іншими симптомами, може знадобитися консультація медичного працівника.

Докторка Беккі наголосила, що певна "поведінка під час сну, яку ви ніколи не повинні ігнорувати", може сигналізувати про високий рівень кортизолу. Якщо його не контролювати, це може призвести до підвищення кров'яного тиску.

Кортизол, що виробляється наднирковими залозами, відіграє вирішальну роль у регуляції різних функцій організму, зокрема й у реакції організму на стрес. Його часто називають "гормоном стресу", оскільки він бере участь у механізмі "боротьби або втечі" — реакції тіла на стресові ситуації.

Рівень кортизолу в організмі коливається протягом дня — він найвищий вранці (допомагає прокидатися і діяти) і знижується ввечері, щоб організм міг відпочити.

Низький рівень кортизолу (наприклад, при наднирковій недостатності) може викликати втому, слабкість, втрату ваги та інші серйозні порушення. Однак високий водночас може спричинити низку проблем, як от серцево-судинні захворювання, зниження імунітету, набір ваги, проблеми зі сном, депресію, тривожність.

Є багато факторів, які можуть впливати на те, наскільки добре ми спимо, наприклад, емоційні переживання, тривога, страх або депресія. Також на це може вплинути неправильний режим дня, нерегулярні години сну, робота вночі або часті зміни часових поясів.

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Лікування безсоння може включати різні підходи, які залежать від причин порушення сну. Насамперед варто організувати графік сну — лягати спати й прокидатися в один і той самий час щодня, навіть у вихідні. Також варто не зловживати алкоголем і кофеїном перед сном — ці речовини можуть збуджувати нервову систему.

Іноді достатньо внести деякі зміни в рутинний спосіб життя, щоб побороти безсоння: збалансувати харчування (не переїдати перед сном, але й не іти спати на голодний шлунок), зменшити стрес і внести у своє життя регулярні фізичні вправи (навіть звичайна прогулянка може покращити ваш настрій і відповідно сон).

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Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.