Особые достопримечательности США: как кольца из ракушек раскрывают прошлое Южно-атлантического побережья

Ученые нашли нестандартный способ исследования древних поселений коренных американцев Восточного Вудленда: для этого археологи используют кольца из ракушек, которым тысячи лет.

Related video

Археологические памятники в виде колец раковин являются характерными образованиями вдоль нижнего Южно-атлантического побережья Соединенных Штатов. Эти круглые или дугообразные отложения раковин моллюсков, преимущественно Crassostrea virginica (восточная устрица), часто содержат керамику, останки животных и различные артефакты, отражающие раннюю жизнь коренных американских общин в этой местности, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Считается, что эти отложения ракушек накапливались вокруг домов, постепенно формируя кольцеобразное нагромождение. Это, вероятно, было результатом повседневной деятельности и церемониальных пиров, которые происходили в этих поселениях.

Согласно исследованию, эти места являются одними из самых древних известных круглогодичных поселений коренных американцев в Восточном Вудленде, датируемых периодами переменчивого побережья примерно от 5000 до 3800 лет назад.

Археологи использовали модели уровня моря и изотопный анализ, чтобы определить возраст этих сообществ, и отметили, что их развитие тесно связано с изменениями уровня моря. Эти колебания влияли на производительность устричных рифов, которые были важным ресурсом для этих ранних обитателей побережья.

Исследование также освещает традиции сбора моллюсков, предполагая, что определенные группы могли контролировать доступ к конкретным рифам, причем эти практики связаны с сетями родства или социальными группами.

Ученые обнаружили, что такой диверсифицированный подход к сбору моллюсков помог сохранить устойчивость рифов, несмотря на экологическое давление. Также удалось исследовать, что хотя устрицы преимущественно собирали в холодные месяцы, тогда как моллюсков собирали стабильно в течение всего года.

Важно

Убежище последних неандертальцев: получится ли у ученых раскрыть тайну

Это исследование дает представление о сложных взаимоотношениях между ранними прибрежными общинами и их окружающей средой, демонстрируя вызовы, с которыми сталкивалось коренное население, пытаясь наладить устойчивый образ жизни вдоль Южного побережья Атлантического океана.

Ранее Фокус писал о редком артефакте, который нашли археологи во время раскопок древнего форта в Болгарии.

А также мы рассказывали о захоронении времен фараона Сенусерта I, которое обнаружили археологи. Оно может принадлежать дочери древнеегипетского чиновника.