Особливі пам'ятки США: як кільця з мушель розкривають минуле Південно-Атлантичного узбережжя

Учені знайшли нестандартний спосіб дослідження древніх поселень корінних американців Східного Вудленду: для цього археологи використовують кільця з мушель, яким тисячі років.

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Археологічні пам'ятки у вигляді кілець мушель є характерними утвореннями вздовж нижнього Південно-Атлантичного узбережжя Сполучених Штатів. Ці круглі або дугоподібні відкладення мушель молюсків, переважно Crassostrea virginica (східна устриця), часто містять кераміку, рештки тварин та різні артефакти, що відображають раннє життя корінних американських громад у цій місцевості, пише Heritage Daily.

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Вважається, що ці відкладення мушель накопичувалися навколо будинків, поступово формуючи кільцеподібне нагромадження. Це, ймовірно, було результатом повсякденної діяльності та церемоніальних бенкетів, які відбувалися в цих поселеннях.

Згідно з дослідженням ці місця є одними з найдавніших відомих цілорічних поселень корінних американців у Східному Вудленді, що датуються періодами мінливого узбережжя приблизно від 5000 до 3800 років тому.

Археологи використовували моделі рівня моря та ізотопний аналіз, щоб визначити вік цих спільнот, і відзначили, що їхній розвиток тісно пов'язаний зі змінами рівня моря. Ці коливання впливали на продуктивність устричних рифів, які були важливим ресурсом для цих ранніх мешканців узбережжя.

Дослідження також висвітлює традиції збору молюсків, припускаючи, що певні групи могли контролювати доступ до конкретних рифів, причому ці практики пов'язані з мережами спорідненості або соціальними групами.

Учені виявили, що такий диверсифікований підхід до збору молюсків допоміг зберегти стійкість рифів, попри екологічний тиск. Також вдалося дослідити, що хоча устриці переважно збирали в холодні місяці, тоді як молюсків збирали стабільно впродовж усього року.

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Це дослідження дає уявлення про складні взаємовідносини між ранніми прибережними громадами та їхнім довкіллям, демонструючи виклики, з якими стикалося корінне населення, намагаючись налагодити сталий спосіб життя вздовж Південного узбережжя Атлантичного океану.

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