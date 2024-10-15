Находили время для детства: 4500 лет назад сирийские дети работали гончарами (фото)

Исследуя древнюю керамику, найденную в Сирии, ученые обнаружили, что 4500 лет назад две трети гончарных изделий создали дети. Анализируя отпечатки пальцев, археологи смогли установить не только возраст, но и пол детей.

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Археологи обнаружили доказательства использования детского труда в производстве древних гончарных изделий на археологическом участке в Сирии, которому 4,5 тысячи лет. Это открытие дает уникальный взгляд на ранние городские общества и роли, которые играли в них дети, пишет Arkeonews.

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Исследование, проведенное командой из Тель-Авивского университета и Национального музея в Копенгагене, показало, что дети в возрасте семи-восьми лет участвовали в изготовлении гончарных сосудов.

Команда исследователей проанализировала 450 гончарных изделий из Тель-Хама, города на окраине древнего королевства Эбла, которое было важным центром в раннем бронзовом веке и обнаружила, что две трети этих сосудов изготовили дети.

Интересно, что с развитием королевства спрос на гончарные изделия, особенно на чашки, рос Фото: Akiva Sanders. https://doi.org/10.1080/17585716.2024.2380137

Эти находки углубляют наше понимание детства в древние времена, демонстрируя, что дети были не только частью промышленных процессов, но и поддерживали творческий дух. Исследование, проведенное под руководством Акивы Сандерс из Тель-Авивского университета и коллег из Копенгагена, добавляет новое измерение к изучению древних цивилизаций, сосредотачиваясь на опыте детей.

Сандерс объясняет, что в период расцвета королевства Эбла, между 2400 и 2000 годами до нашей эры, детей в возрасте семи лет учили изготавливать стандартные чашки для повседневного потребления и королевских пиров. Анализируя отпечатки пальцев, оставленные на этих артефактах, исследователи смогли определить возраст и даже пол гончаров.

Интересно, что с развитием королевства спрос на гончарные изделия, особенно на чашки, рос из-за увеличения количества пиров, многие из которых связаны с алкоголем. Это привело к росту детского труда, поскольку детей учили эффективно создавать однородные сосуды, практика, которая нашла свое отражение позже в истории во время промышленной революции.

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Несмотря на тяжелую работу, эти дети находили время для творческого самовыражения. Сандерс отмечает, что дети изготавливали маленькие фигурки и миниатюрные сосуды, обучая друг друга без присмотра взрослых.

Эти творения предлагают редкий взгляд на воображение и творчество молодых людей в древности, показывая, что даже в среде, ориентированной на стандартизацию и производство, дети находили способы выразить свою индивидуальность.

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