Знаходили час для дитинства: 4500 років тому сирійські діти працювали гончарями (фото)

Досліджуючи стародавню кераміку, знайдену в Сирії, вчені виявили, що 4500 років тому дві третини гончарних виробів створили діти. Аналізуючи відбитки пальців, археологи змогли встановити не тільки вік, а й стать дітей.

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Археологи виявили докази використання дитячої праці у виробництві стародавніх гончарних виробів на археологічній ділянці в Сирії, якій 4,5 тисячі років. Це відкриття дає унікальний погляд на ранні міські суспільства та ролі, які відігравали в них діти, пише Arkeonews.

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Дослідження, проведене командою з Тель-Авівського університету та Національного музею в Копенгагені, показало, що діти у віці семи-восьми років брали участь у виготовленні гончарних посудин.

Команда дослідників проаналізувала 450 гончарних виробів з Тель-Хама, міста на околиці стародавнього королівства Ебла, яке було важливим центром у ранньому бронзовому віці та виявила, що дві третини цих посудин виготовили діти.

Цікаво, що з розвитком королівства попит на гончарні вироби, особливо на горнятка, зростав Фото: Akiva Sanders. https://doi.org/10.1080/17585716.2024.2380137

Ці знахідки поглиблюють наше розуміння дитинства в стародавні часи, демонструючи, що діти були не лише частиною промислових процесів, але й підтримували творчий дух. Дослідження, проведене під керівництвом Аківи Сандерс з Тель-Авівського університету та колег з Копенгагена, додає новий вимір до вивчення стародавніх цивілізацій, зосереджуючись на досвіді дітей.

Сандерс пояснює, що в період розквіту королівства Ебла, між 2400 і 2000 роками до нашої ери, дітей у віці семи років навчали виготовляти стандартні чашки для повсякденного вжитку і королівських бенкетів. Аналізуючи відбитки пальців, залишені на цих артефактах, дослідники змогли визначити вік і навіть стать гончарів.

Цікаво, що з розвитком королівства попит на гончарні вироби, особливо на горнятка, зростав через збільшення кількості бенкетів, багато з яких пов'язані з алкоголем. Це призвело до зростання дитячої праці, оскільки дітей вчили ефективно створювати однорідні посудини, практика, що знайшла своє відображення пізніше в історії під час промислової революції.

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Попри важку роботу, ці діти знаходили час для творчого самовираження. Сандерс зазначає, що діти виготовляли маленькі фігурки та мініатюрні посудини, навчаючи один одного без нагляду дорослих.

Ці творіння пропонують рідкісний погляд на уяву і творчість молодих людей у давнину, показуючи, що навіть у середовищі, орієнтованому на стандартизацію і виробництво, діти знаходили способи виразити свою індивідуальність.

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