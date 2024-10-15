Полярное сияние станет рутиной: эколог объяснил, почему розовеет небо над Одесской областью

Обычно появление северного сияния ученые объясняют пиком солнечной активности. Однако над Украиной явление участилось по другим причинам, рассказал Владислав Балинский.

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Пик активности солнца случается каждые 11 лет, однако в предыдущие периоды полярного сияния над Одесской областью не видели. Дело в том, что на окраску ночного неба также может влиять геомагнитное поле. Об этом рассказал председатель общественной организации "Зеленый лист", химик и биолог Владислав Балинский в интервью Украинской Службе Информации.

Солнечная активность действительно является первым фактором появления полярного сияния. Но не менее важным фактором является геомагнитное поле. Во время солнечной бури оно задерживает радиацию, защищая от пагубного влияния жизнь на планете. Над Северным и Южным полюсами геомагнитное поле находится максимально низко, поэтому частицы солнечного ветра прорываются в нижние слои атмосферы, возбуждают электроны в атомах кислорода, азота и других газов — и электроны начинают излучать свет, обычно зеленого или зеленовато-желтого цвета.

В высоких слоях атмосферы, когда солнечная радиация наталкивается на высокое геомагнитное поле, электроны светятся красными и малиновыми оттенками. Именно поэтому мы видим над Одесской областью розовое небо.

Почему участилось полярное сияние над Одессой?

"Новые научные исследования показывают, что геомагнитное поле земли тоже имеет свои циклы. Оно может ослабевать, а может и усиливаться. Исследования показывают, что за последние 200 лет геомагнитное поле земли ослабло на 10%", — пояснил Владислав Балинский.

Благодаря этому ослаблению солнечный ветер прорывается ниже к атмосфере и вызывает полярное сияние. Цикл может длиться сотни, а то и тысячи лет, поэтому ученый советует жителям Одессы привыкать к цветному небу.

"Еще добавлю, что полярное сияние не имеет значительного влияния на людей, животных или технику. Большую угрозу для здоровья и функционирования электросетей несет именно электромагнитная составляющая, которая наблюдается одновременно с солнечным штормом, за двое-трое суток до появления полярного сияния", — отметил эколог.

Напомним, вечером 10 октября украинцы в нескольких регионах наблюдали северное сияние. Фото публиковали в соцсетях жители Киевской, Винницкой, Ровенской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и других областей.

Также в журнале Earth, Planets and Space в августе опубликовали первый гиперспектральный снимок северного сияния. Это позволило ученым получить новые данные о загадочном явлении.