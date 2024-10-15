Полярне сяйво стане рутиною: еколог пояснив, чому рожевіє небо над Одещиною

Зазвичай появу північного сяйва вчені пояснюють піком сонячної активності. Однак над Україною явище почастішало з інших причин, розповів Владислав Балінський.

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Пік активності сонця трапляється кожні 11 років, проте в попередні періоди полярного сяйва над Одещиною не бачили. Річ у тім, що на забарвлення нічного неба також може впливати геомагнітне поле. Про це розповів голова громадської організації "Зелений лист", хімік та біолог Владислав Балінський в інтерв’ю Українській Службі Інформації.

Сонячна активність справді є першим чинником появи полярного сяйва. Та не менш важливим чинником є геомагнітне поле. Під час сонячної бурі воно затримує радіацію, захищаючи від згубного впливу життя на планеті. Над Північним і Південним полюсами геомагнітне поле знаходиться максимально низько, тому частинки сонячного вітру прориваються у нижчі шари атмосфери, збуджують електрони в атомах кисню, азоту та інших газів — і електрони починають випромінювати світло, зазвичай зеленого або зеленувато-жовтого кольору.

У високих шарах атмосфери, коли сонячна радіація натрапляє на високе геомагнітне поле, електрони світяться червоними та малиновими відтінками. Саме через це ми бачимо над Одещиною рожеве небо.

Чому почастішало полярне сяйво над Одесою?

"Нові наукові дослідження свідчать, що геомагнітне поле землі теж має свої цикли. Воно може слабшати, а може й посилюватись. Дослідження показують, що за останні 200 років геомагнітне поле землі ослабло на 10%", — пояснив Владислав Балінський.

Завдяки цьому ослабленню сонячний вітер проривається нижче до атмосфери і спричиняє полярне сяйво. Цикл може тривати сотні, або й тисячі років, тому учений радить мешканцям Одеси звикати до кольорового неба.

"Ще додам, що полярне сяйво не має значного впливу на людей, тварин, або техніку. Більшу загрозу для здоров’я та функціонування електромереж несе саме електромагнітна складова, яка спостерігається одночасно з сонячним штормом, за дві-три доби до появи полярного сяйва", — зазначив еколог.

Нагадаємо, ввечері 10 жовтня українці в кількох регіонах спостерігали північне сяйво. Фото публікували в соцмережах жителі Київщини, Вінниччини, Рівненщини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Харківщини та інших областей.

Також у журналі Earth, Planets and Space в серпні опублікували перший гіперспектральний знімок північного сяйва. Це дало змогу вченим отримати нові дані про загадкове явище.