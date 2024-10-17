Используют волны как доски. Ученые только что узнали, что киты занимаются серфингом в океане (видео)

Гражданская наука помогла исследователям рассекретить то, как одни из самых редких китов в мире катаются на волнах, будто на досках для серфинга.

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Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для самых крупных животных в мире — китов. Увы, большие размеры животного вовсе не означают, что нам многое известно о них и их жизни. Например, в случае с одними из самых редких и неуловимых 16-метровых китов Брайда — они считаются одними из самых мало изученных крупных видов усатых китов, пишет IFLScience.

К счастью для нас и науки в целом, с помощью гражданской науки нам только что открылось удивительное поведение этих морских гигантов. Ученые смогли больше узнать об их пищевых привычках, а также любопытном поведении — киты обожают кататься на волнах, будто серферы.

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У китов по всему миру есть всевозможные захватывающие методы кормления: от создания спиралей из пузырей до стойки на голове и случайного вылавливания тюленей. Но в новом исследовании ученым удалось раскрыть еще один удивительный метод кормления китов: во время охоты на мелководье они используют волны, чтобы добыть пищу.

Киты Брайда считаются единственными в мире "тропическими" усатыми китами, поскольку большую часть времени эти морские гиганты проводят в теплых прибрежных водах вокруг северной и южной части Тихого и Индийского океанов, а также южной и северной части Атлантического океана. Известно, что другие виды китов мигрируют, чтобы следовать за косяками рыбы и криля, в то же время киты Брайда, как считают ученые, остаются примерно в одном и том же районе круглый год. Наблюдения также показали, что они используют разные тактики для ловли добычи в сезонные изменения.

И все же, ученые отмечают, что нам невероятно мало известно о китах Брайда и австралийских водах в целом. К счастью, гражданская наука и новые технологии, в том числе и беспилотники, помогают пролить свет на то, чем занимаются киты у побережья Австралии. В общей сложности было заснято 15 кормлений китов: более 200 фото и более часа видео в период с 2012 по 2021 год.

На видео можно заметить, как киты катаются на волнах, используя инерцию воды для кормления приманкой. Ученые не уверены, но считают, что прибой, вероятно, помогает китам питаться. По словам автора исследования, доктора Ванессы Пиротта из Группы по исследованию морских хищников Университета Маккуори, они с коллегами наблюдали, как киты двигались вместе с прибоем во время кормления, порой держа свои рты открытыми, пока скользили на поверхности океана.

Такое поведение "серфинга на мелководье" ранее не наблюдалось у китов Брайда и, по мнению ученых, оно показывает, насколько морским гигантам удалось приспособиться к сбору прибрежных источников пищи. Помимо "серфинга" киты также были замечены во время кормления выпадами, особенно поворачиваясь на правый бок с широко открытым ртом.

Исследователи отмечают, что фото и видеоматериалы позволяют подтвердить идею о том, что киты Брайда остаются в австралийских водах круглый год. Предполагается, что в дальнейшем эта информация может использоваться сотрудниками охраны природы, чтобы помочь сохранить местную среду обитания и животных, обитающих в ней.

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