Використовують хвилі як дошки. Учені щойно дізналися, що кити займаються серфінгом в океані (відео)

Цивільна наука допомогла дослідникам розсекретити те, як одні з найрідкісніших китів у світі катаються на хвилях, ніби на дошках для серфінгу.

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Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домом для найбільших тварин у світі — китів. На жаль, великі розміри тварини зовсім не означають, що нам багато що відомо про них і їхнє життя. Наприклад, у випадку з одними з найрідкісніших і невловимих 16-метрових китів Брайда — вони вважаються одними з найменш вивчених великих видів вусатих китів, пише IFLScience.

На щастя для нас і науки загалом, за допомогою цивільної науки нам щойно відкрилася дивовижна поведінка цих морських гігантів. Вчені змогли більше дізнатися про їхні харчові звички, а також цікаву поведінку — кити обожнюють кататися на хвилях, ніби серфери.

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У китів по всьому світу є всілякі захопливі методи годування: від створення спіралей з бульбашок до стійки на голові та випадкового виловлювання тюленів. Але в новому дослідженні вченим вдалося розкрити ще один дивовижний метод годування китів: під час полювання на мілководді вони використовують хвилі, щоб добути їжу.

Кити Брайда вважаються єдиними у світі "тропічними" вусатими китами, оскільки більшу частину часу ці морські гіганти проводять у теплих прибережних водах навколо північної та південної частини Тихого та Індійського океанів, а також південної та північної частини Атлантичного океану. Відомо, що інші види китів мігрують, щоб слідувати за косяками риби й криля, водночас кити Брайда, як вважають вчені, залишаються приблизно в одному і тому ж районі цілий рік. Спостереження також показали, що вони використовують різні тактики для лову здобичі в сезонні зміни.

І все ж, вчені зазначають, що нам неймовірно мало відомо про китів Брайда та австралійські води загалом. На щастя, громадянська наука і нові технології, зокрема й безпілотники, допомагають пролити світло на те, чим займаються кити біля узбережжя Австралії. Загалом було знято 15 годувань китів: понад 200 фото і понад годину відео в період з 2012 по 2021 рік.

На відео можна помітити, як кити катаються на хвилях, використовуючи інерцію води для годування приманкою. Вчені не впевнені, але вважають, що прибій, ймовірно, допомагає китам харчуватися. За словами автора дослідження, доктора Ванесси Піротта з Групи з дослідження морських хижаків Університету Маккуорі, вони з колегами спостерігали, як кити рухалися разом із прибоєм під час годування, часом тримаючи свої роти відкритими, поки ковзали на поверхні океану.

Така поведінка "серфінгу на мілководді" раніше не спостерігалася у китів Брайда і, на думку вчених, вона показує, наскільки морським гігантам вдалося пристосуватися до збору прибережних джерел їжі. Крім "серфінгу" кити також були помічені під час годування випадами, особливо повертаючись на правий бік із широко відкритим ротом.

Дослідники зазначають, що фото і відеоматеріали дають змогу підтвердити ідею про те, що кити Брайда залишаються в австралійських водах цілий рік. Передбачається, що надалі цю інформацію можуть використовувати співробітники охорони природи, щоб допомогти зберегти місцеве середовище проживання і тварин, що мешкають у ньому.

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