Не встигли пожити. У світі залишилося 50 китів Мексиканської затоки, відкритих лише торік

Учені б'ють на сполох — якщо не захистити їх зараз, ми назавжди втратимо цей вид вусатих китів.

Related video

Кити Мексиканської затоки довгий час вважалися китами Брайда. Однак на початку минулого року Національне управління океанічних і атмосферних досліджень визначило, що це новий вид вусатих китів. І сьогодні вони як ніколи потребують захисту — на планеті залишилося лише 50 особин цих гігантів океану, пише Daily Mail.

Кити Райса, як їх ще називають, — насправді унікальний вигляд, це єдиний великий вид китів, який цілий рік живе у водах Сполучених Штатів. Однак тепер рідний дім цих морських гігантів більше схожий на пастку. Через видобуток газу й нафти в Перській затоці тварини буквально стали заручниками ситуації.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Понад сотня вчених написала відкритий лист до адміністрації Байдена. Дослідники просять негайно розглянути питання та вжити заходів для захисту виду від вимирання. Одними з основних причин вимирання вусатих китів Мексиканської затоки є видобуток газу та нафти в цих водах. Ще однією проблемою для цих китів стало судноплавство — вчені постійно фіксують загибель тварин з характерними травмами від зіткнення із суднами.

[ + – ] Ці кити можуть досягати 15 метрів у довжину Фото: кит

Справа в тому, що ці морські гіганти звикли вночі відпочивати на глибині близько 15 метрів — у результаті вони нерідко стають жертвами зіткнень із суднами. Крім того, вчені вважають, що близько 20% популяції китів Райса було знищено внаслідок розливу Deepwater Horizon у 2010 році.

На сьогодні в Мексиканській затоці залишилося лише 50 особин цих чарівних вусатих китів. Вони здатні дожити до 60 років і досягати завдовжки близько 13 метрів. А вага королів морів може досягати близько 27 тонн.

Однак сьогодні, за словами вчених, вусатим китам Мексиканської затоки потрібна допомога людини, щоб зберегти свою популяцію. Дослідники відзначають, що шансів відновити чисельність китів зовсім небагато, проте вони все ж таки є, і діяти необхідно вже зараз.

Раніше Фокус писав, що біля острова смерті в Новій Зеландії загинули 4000 китів за останні 120 років.