Не успели пожить. В мире осталось 50 китов Мексиканского залива, открытых лишь в прошлом году

Ученые бьют тревогу — если не защитить их сейчас, мы навсегда потеряем этот вид китов-усачей.

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Киты Мексиканского залива долгое время считались китами Брайда. Однако в начале прошлого года Национальное управление океанических и атмосферных исследований определило, что это новый вид усатых китов. И сегодня они как никогда нуждаются в защите — на планете осталось всего 50 особей этих гигантов океана, пишет Daily Mail.

Киты Райса, как их еще называют — в действительности уникальный вид, это единственный крупный вид китов, который круглый год обитает в водах Соединенных Штатов. Однако теперь родной дом этих морских гигантов больше походит на водную ловушку. Из-за добычи газа и нефти в Персидском заливе, животные буквально стали заложниками ситуации.

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Более сотни ученых написали открытое письмо к администрации Байдена. Исследователи просят незамедлительно рассмотреть вопрос и принять меры для защиты вида от вымирания. Одними из основных причин вымирания усатых китов Мексиканского залива считаются добыча газа и нефти в этих водах. Еще одной проблемой для этих китов стало судоходство — ученые то и дело фиксируют гибель животных с характерными травмами от столкновения с судами.

[ + – ] Эти киты могут достигать 15 метров в длину Фото: Getty Images

Дело в том, что эти морские гиганты привыкли ночью отдыхать на глубине около 15 метров — в результате они нередко становятся жертвами столкновений с судами. Кроме того, ученые считают, что около 20% популяции китов Райса были уничтожены в результате разлива Deepwater Horizon в 2010 году.

На сегодня в Мексиканском заливе осталось всего 50 особей этих прелестных усатых китов. Они способны дожить до 60 лет и достигать в длину порядка 13 метров. А вес повелителей морей может достигать порядка 27 тонн.

Однако сегодня, по словам ученых, усатым китам Мексиканского залива требуется помощь человека, чтобы сохранить свою популяцию. Исследователи отмечают, что шансов восстановить численность китов совсем немного, однако они все же есть и действовать необходимо уже сейчас.

Ранее Фокус писал, что у острова смерти в Новой Зеландии погибли 4000 китов за последние 120 лет.