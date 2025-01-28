"Давняя практика": на Google Maps переименуют Мексиканский залив после приказа Трампа

После обновления системы GNIS американцы увидят на картах Американский залив. Для пользователей из Мексики и других стран географический объект будет подписан иначе.

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В Google Maps переименуют Мексиканский залив на Американский. Об этом 28 января в соцсети X сообщила пресс-служба Google.

"Мы получили несколько вопросов относительно именования на Google Maps. Мы имеем давнюю практику применения изменений названий после их обновления в официальных государственных источниках", — отметили в компании.

В Google объяснили, что отображение объектов в США зависит от обновлений информационной системы географических названий (GNIS). Когда названия будут обновлены в этой системе, вскоре они появятся и на карте от Google. Тогда американцы увидят гору Мак-Кинли и Американский залив.

Пресс-служба сообщила, что применяет давнюю практику: когда официальные названия в странах отличаются, пользователи видят местное название на карте. Пользователям из других стран мира Google Maps показывает оба названия. Такое правило будет применено и в этом случае.

В Reuters уточнили, что американцы будут видеть на карте Американский залив, а мексиканцы — Мексиканский. Самая же высокая гора северной Америки Денали получит название Мак-Кинли. Соответствующее решение принял президент США Дональд Трампа 20 января, чем выполнил свое предвыборное обещание.

Правило Google по переименованию уже было ранее применено к морю, которое омывает берега Японии, РФ, Южной и Северной Кореи. Для пользователей за пределами Японии и Южной Кореи оно имеет два названия и обозначено как "Японское море (Восточное море)". Похожая ситуация с водным путем между Ираном и Аравийским полуостровом — сначала он был безымянным, а теперь для других стран называется "Персидский залив (Аравийский залив)".

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