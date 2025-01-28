"Давня практика": на Google Maps перейменують Мексиканську затоку після наказу Трампа

Після оновлення системи GNIS американці побачать на картах Американську затоку. Для користувачів з Мексики й інших країн географічний об’єкт буде підписаний інакше.

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У Google Maps перейменують Мексиканську затоку на Американську. Про це 28 січня у соцмережі X повідомила пресслужба Google.

"Ми отримали кілька запитань щодо іменування на Google Maps. Ми маємо давню практику застосування змін назв після їх оновлення в офіційних державних джерелах", — зазначили в компанії.

У Google пояснили, що відображення об’єктів у США залежить від оновлень інформаційної системи географічних назв (GNIS). Коли назви будуть оновлені у цій системи, невдовзі вони з’являться й на мапі від Google. Тоді американці побачать гору Мак-Кінлі та Американську затоку.

Пресслужба повідомила, що застосовує давню практику: коли офіційні назви у країнах відрізняються, користувачі бачать місцеву назву на мапі. Користувачам з інших країн світу Google Maps показує обидві назви. Таке правило буде застосовано і в цьому випадку.

У Reuters уточнили, що американці бачитимуть на карті Американську затоку, а мексиканці — Мексиканську. Найвища ж гора північної Америки Деналі отримає назву Мак-Кінлі. Відповідне рішення ухвалив президент США Дональд Трампа 20 січня, чим виконав свою передвиборчу обіцянку.

Правило Google щодо перейменування вже було раніше застосоване до моря, яке омиває береги Японії, РФ, Південної й Північної Кореї. Для користувачів поза межами Японії й Південної Кореї воно має дві назви й позначене як "Японське море (Східне море)". Схожа ситуація з водним шляхом між Іраном і Аравійським півостровом — спочатку він був безіменним, а тепер для інших країн називається "Перська затока (Аравійська затока)".

Нагадаємо, у США призупинили програму U4U, яка надавала біженцям з України можливість легально перебувати на території країни.

Президент США Дональд Трамп налаштований отримати контроль над Гренландією. З його слів, цього хочуть 57 тисяч жителів острова, і якщо Данія не віддасть території, це буде "недружнім актом".