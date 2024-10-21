Посвященный победе: археологи обнаружили неординарный артефакт в древнем городе атлетов (фото)

Древний город Анемурий когда-то был центром подготовки атлетов, которые участвовали в различных соревнованиях. Недавно исследователи обнаружили артефакт с надписью, посвященной победе одного из спортсменов в соревнованиях по борьбе.

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В древнем городе Анемурий на юге Турции археологи обнаружили 13-строчную надпись в честь спортсмена-борца, который жил примерно два тысячелетия назад. Ученые считают, что этот город основали финикийцы в IV веке до нашей эры, пишет Arkeonews.

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Раскопками на этом месте руководит профессор Мехмет Текочак из Университета Сельчук вместе с Министерством культуры и туризма Турции. Их недавнее открытие удалось сделать в районе Порт-Бат.

Постамент, размером 120 сантиметров в высоту и 50 сантиметров в ширину, обнаружили после 12 месяцев непрерывных раскопок. Он посвящен спортсмену по имени "Кайкилианос", который получил первое место на местных соревнованиях по борьбе, проводившихся каждые пять лет.

Недавно исследователи обнаружили артефакт с надписью, посвященной победе одного из спортсменов в соревнованиях по борьбе Фото: IHA

Губернатор Мерсина Али Хамза Пехливан рассказал о значении находки, отметив, что она раскрывает активную роль города в организации спортивных мероприятий в течение второго века нашей эры. Борьба, в частности, занимала видное место в местной культуре, а надпись демонстрирует, как праздновали победы в этих соревнованиях. Исторические записи подтверждают, что в регионе проводились как местные, так и олимпийские игры, что выделяет важность спорта в древнем мире.

Профессор Текочак поделился дальнейшими подробностями: надпись высеченная на алтаре, вероятно, служила основой для статуи атлета. Он также называет "Флавиана" как организатора соревнований, в которых победил Кайкилианос. Текочак отметил, что наследие Анемуриума как тренировочной площадки для спортсменов подтверждается и другими надписями, которые свидетельствуют о том, что спортсмены из этого города участвовали как в различных соревнованиях.

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Продолжая работу на месте, команда надеется обнаружить больше артефактов, которые продемонстрируют историческое значение Анемуриума как торгового узла и центра атлетических тренировок. Эти открытия будут способствовать более глубокому пониманию роли города в античном средиземноморском мире.

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