Посвященный победе: археологи обнаружили неординарный артефакт в древнем городе атлетов (фото)
Древний город Анемурий когда-то был центром подготовки атлетов, которые участвовали в различных соревнованиях. Недавно исследователи обнаружили артефакт с надписью, посвященной победе одного из спортсменов в соревнованиях по борьбе.
В древнем городе Анемурий на юге Турции археологи обнаружили 13-строчную надпись в честь спортсмена-борца, который жил примерно два тысячелетия назад. Ученые считают, что этот город основали финикийцы в IV веке до нашей эры, пишет Arkeonews.
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Раскопками на этом месте руководит профессор Мехмет Текочак из Университета Сельчук вместе с Министерством культуры и туризма Турции. Их недавнее открытие удалось сделать в районе Порт-Бат.
Постамент, размером 120 сантиметров в высоту и 50 сантиметров в ширину, обнаружили после 12 месяцев непрерывных раскопок. Он посвящен спортсмену по имени "Кайкилианос", который получил первое место на местных соревнованиях по борьбе, проводившихся каждые пять лет.
Губернатор Мерсина Али Хамза Пехливан рассказал о значении находки, отметив, что она раскрывает активную роль города в организации спортивных мероприятий в течение второго века нашей эры. Борьба, в частности, занимала видное место в местной культуре, а надпись демонстрирует, как праздновали победы в этих соревнованиях. Исторические записи подтверждают, что в регионе проводились как местные, так и олимпийские игры, что выделяет важность спорта в древнем мире.
Профессор Текочак поделился дальнейшими подробностями: надпись высеченная на алтаре, вероятно, служила основой для статуи атлета. Он также называет "Флавиана" как организатора соревнований, в которых победил Кайкилианос. Текочак отметил, что наследие Анемуриума как тренировочной площадки для спортсменов подтверждается и другими надписями, которые свидетельствуют о том, что спортсмены из этого города участвовали как в различных соревнованиях.Важно
Продолжая работу на месте, команда надеется обнаружить больше артефактов, которые продемонстрируют историческое значение Анемуриума как торгового узла и центра атлетических тренировок. Эти открытия будут способствовать более глубокому пониманию роли города в античном средиземноморском мире.
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