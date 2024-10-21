Присвячений перемозі: археологи виявили неординарний артефакт у древньому місті атлетів (фото)

Стародавнє місто Анемурій колись було центром підготовки атлетів, які, брали участь у різноманітних змаганнях. Нещодавно дослідники виявили артефакт із написом, присвяченим перемозі одного зі спортсменів у змаганнях з боротьби.

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У стародавньому місті Анемурій на півдні Туреччини археологи виявили 13-рядковий напис на честь спортсмена-борця, який жив приблизно два тисячоліття тому. Вчені вважають, що це місто заснували фінікійці IV столітті до нашої ери, пише Arkeonews.

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Розкопками на цьому місці керує професор Мехмет Текочак з Університету Сельчук разом з Міністерством культури і туризму Туреччини. Їхнє нещодавнє відкриття вдалося зробити в районі Порт-Бат.

Постамент, розміром 120 сантиметрів у висоту і 50 сантиметрів у ширину, виявили після 12 місяців безперервних розкопок. Він присвячений спортсмену на ім'я "Кайкіліанос", який здобув перше місце на місцевих змаганнях з боротьби, що проводилися кожні п'ять років.

Нещодавно дослідники виявили артефакт із написом, присвяченим перемозі одного зі спортсменів у змаганнях з боротьби Фото: IHA

Губернатор Мерсіна Алі Хамза Пехліван розповів про значення знахідки, зазначивши, що вона розкриває активну роль міста в організації спортивних заходів протягом другого століття нашої ери. Боротьба, зокрема, посідала чільне місце в місцевій культурі, а напис демонструє, як святкували перемоги в цих змаганнях. Історичні записи підтверджують, що в регіоні проводилися як місцеві, так і олімпійські ігри, що виділяє важливість спорту в стародавньому світі.

Професор Текочак поділився подальшими подробицями: напис висічений на вівтарі, ймовірно, слугував основою для статуї атлета. Він також називає "Флавіана" як організатора змагань, в яких переміг Кайкіліанос. Текочак зазначив, що спадщина Анемуріума як тренувального майданчика для спортсменів підтверджується й іншими написами, які свідчать про те, що спортсмени з цього міста брали участь як у різних змаганнях.

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Продовжуючи роботу на місці, команда сподівається виявити більше артефактів, які продемонструють історичне значення Анемуріуму як торгового вузла і центру атлетичних тренувань. Ці відкриття сприятимуть глибшому розумінню ролі міста в античному середземноморському світі.

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