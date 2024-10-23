Без единой живой души и в темноте: как заточение в одиночной камере влияет на психику человека

Известный блогер вызвался провести месяц в одиночной камере, чтобы проверить, сходит ли человек с ума, во время такого заточения.

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Norme — создатель контента на платформе YouTube, который прославился благодаря шокирующим трюкам, например, отсутствие сна в течение 12 дней. Теперь он приступил к новому эксперименту: блогер пытается понять, что происходит с психикой человека спустя месяц, проведенный в одиночной камере, пишет Daily Mail.

Для этого эксперимента блогер заперся в небольшом складском помещении, где нет ничего, кроме матраса на полу — таким образом он хотел проверить, сможет ли его рассудок выдержать месяц в полной изоляции. Чтобы усложнить испытание, он планирует провести все это время в полной темноте. В то же время камера, установленная на потолке, обеспечивает круглосуточную прямую трансляцию.

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Известно, что блогер также выполняет различные задания, за которые зрители платят ему деньги: например, 5 долларов за стойку на руках, 20 долларов за 15 минут ношения смирительной рубашки и 50 долларов за один час ношения клейкой ленты.

С момента старта эксперимента прошло почти 200 часов после чего парень уже начал демонстрировать странное поведение: это вызывает беспокойство у более чем миллиона подписчиков. Отметим, что прямая трансляция началась 16 октября, теперь зрители заметили, что он говорит о "межгалактических пришельцах", издавал "демонические звуки" и стоял, прижавшись лбом к стене, в удрученной позе.

Пользователи, которые следят за трансляцией, начинают беспокоиться о здоровье блогера. Когда прошли первые 133 часа эксперимента, пользователи начали писать о том, что эксперимент стоит прекратить, так как подопытный уже нуждается в помощи.

Исследователи отмечают, что одиночное заключение наносит значительный урон психическому и физическому здоровью и может быть таким же мучительным, как и физические пытки. Дело в том, что люди — очень социальные животные, которым для процветания нужна стимуляция и взаимодействие с другими людьми.

ПОльзователи видели и слышали его бормочущим о "межгалактических пришельцах", издающим "демонические" звуки Фото: YouTube

Отметим, что "содержание в одиночной камере" широко используется в тюрьмах и следственных изоляторах по всей территории США и подразумевает физическую изоляцию лиц, которые находятся в своих камерах в течение 22,5 часа или более в день. По данным совместного отчета за 2023 год группы по наблюдению за соблюдением прав человека Solitary Watch и правозащитной коалиции Unlock the Box, в тюрьмах и следственных изоляторах США ежедневно содержатся в одиночных камерах не менее 122 840 человек.

Ранее большинство исследований уже показало, что одиночное заключение может вызывать или усугубить такие состояния, как:

тревожность;

депрессия;

паранойя;

панические атаки;

галлюцинации;

психоз;

членовредительство;

самоубийство.

В то же время длительные периоды изоляции могут ухудшить состояние людей с уже имеющимися психическими заболеваниями. Исследования также показали, что у людей, которые находятся в одиночном заключении, также развиваются и физические заболевания, в том числе:

хронические головные боли;

потеря зрения;

нарушение сна;

потеря веса;

усталость;

учащенное сердцебиение и другое.

Эксперты утверждают, что даже короткое время, проведенное в полной изоляции, может оказать существенное влияние на психическое и физическое здоровье человека. Все эти эффекты, вероятно, могли бы объяснить странное поведение блогера в одиночной камере, однако, некоторые зрители сомневаются в подлинности эксперимента в целом.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какой вид искусства помогает нам укрепить психику.