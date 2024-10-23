Без жодної живої душі й у темряві: як ув'язнення в одиночній камері впливає на психіку людини

Відомий блогер зголосився провести місяць в одиночній камері, щоб перевірити, чи божеволіє людина під час такого ув'язнення.

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Norme — творець контенту на платформі YouTube, який прославився завдяки приголомшливим трюкам, наприклад, відсутність сну протягом 12 днів. Тепер він розпочав новий експеримент: блогер намагається зрозуміти, що відбувається з психікою людини через місяць, проведений в одиночній камері, пише Daily Mail.

Для цього експерименту блогер замкнувся в невеликому складському приміщенні, де немає нічого, крім матраца на підлозі — таким чином він хотів перевірити, чи зможе його розум витримати місяць у повній ізоляції. Щоб ускладнити випробування, він планує провести весь цей час у повній темряві. Водночас камера, встановлена на стелі, забезпечує цілодобову пряму трансляцію.

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Відомо, що блогер також виконує різні завдання, за які глядачі платять йому гроші: наприклад, 5 доларів за стійку на руках, 20 доларів за 15 хвилин носіння гамівної сорочки й 50 доларів за одну годину носіння клейкої стрічки.

З моменту старту експерименту минуло майже 200 годин, після чого хлопець уже почав демонструвати дивну поведінку: це викликає занепокоєння у понад мільйона підписників. Зазначимо, що пряма трансляція розпочалася 16 жовтня, тепер глядачі помітили, що він говорить про "міжгалактичних прибульців", видавав "демонічні звуки" і стояв, притулившись чолом до стіни, у пригніченій позі.

Користувачі, які стежать за трансляцією, починають турбуватися про здоров'я блогера. Коли минули перші 133 години експерименту, користувачі почали писати про те, що експеримент варто припинити, оскільки піддослідний уже потребує допомоги.

Дослідники наголошують, що одиночне ув'язнення завдає значної шкоди психічному та фізичному здоров'ю і може бути таким самим болісним, як і фізичні тортури. Річ у тім, що люди — дуже соціальні тварини, яким для процвітання потрібна стимуляція та взаємодія з іншими людьми.

Користувачі бачили і чули, як він бурмоче про "міжгалактичних прибульців", видає "демонічні" звуки... Фото: YouTube

Зазначимо, що "утримання в одиночній камері" широко використовується у в'язницях і слідчих ізоляторах на всій території США і має на увазі фізичну ізоляцію осіб, які перебувають у своїх камерах протягом 22,5 години або більше на день. За даними спільного звіту за 2023 рік групи зі спостереження за дотриманням прав людини Solitary Watch і правозахисної коаліції Unlock the Box, у в'язницях і слідчих ізоляторах США щодня утримують в одиночних камерах щонайменше 122 840 осіб.

Раніше більшість досліджень уже засвідчили, що одиночне ув'язнення може спричиняти або посилити такі стани, як:

тривожність;

депресія;

параноя;

панічні атаки;

галюцинації;

психоз;

членоушкодження;

самогубство.

Водночас тривалі періоди ізоляції можуть погіршити стан людей з уже наявними психічними захворюваннями. Дослідження також засвідчили, що в людей, які перебувають в одиночному ув'язненні, також розвиваються і фізичні захворювання, зокрема:

хронічні головні болі;

втрата зору;

порушення сну;

втрата ваги;

втома;

прискорене серцебиття та інше.

Експерти стверджують, що навіть короткий час, проведений у повній ізоляції, може істотно вплинути на психічне і фізичне здоров'я людини. Усі ці ефекти, ймовірно, могли б пояснити дивну поведінку блогера в одиночній камері, однак, деякі глядачі сумніваються в автентичності експерименту загалом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, який вид мистецтва допомагає нам зміцнити психіку.