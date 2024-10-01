Корисне рукоділля: вчені розповіли, який вид мистецтва допомагає нам зміцнити психіку

Серед багатьох способів боротьби з психологічним навантаженням, певні види доступного хобі є найкориснішою допоміжною терапією. Вчені з'ясували, які з них найкраще допомагають нам покращити моральний стан.

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Нещодавнє дослідження вчених виявило значну користь для психічного здоров'я від занять рукоділлям. Дослідники з'ясували, що виливаючи свої емоції і все, що накопичилося всередині нас, на полотно або в інших видах діяльності, пов'язаної з мистецтвом, ми даємо своїй психіці важливу і потрібну підтримку, що зміцнює її загальний стан, пише Real Simple.

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Дослідження, опубліковане в журналі Frontiers of Public Health, в якому було проаналізовано дані понад 7 000 дорослих жителів Великої Британії, надає докази того, що заняття декоративно-ужитковим мистецтвом можуть поліпшити загальне самопочуття. Це стало черговим доповненням до всебільшого обсягу наукової літератури, яка свідчить про те, що творчі захоплення відіграють позитивну роль у зміцненні психічного здоров'я, пропонуючи сприятливу можливість для самовираження й одночасного збільшення ступеня задоволення життям.

Відмінною особливістю цього дослідження є його спрямованість на населення загалом, а не на людей із діагностованими проблемами психічного здоров'я, як це було в багатьох попередніх роботах. Ширше охоплення і великий розмір вибірки підкріплюють висновок про те, що такі заняття можуть бути цінним інструментом для зміцнення психіки.

Учасники дослідження відзначили вищий рівень задоволеності життям, щастя і почуття цілісності після занять творчістю, такою як живопис, гончарна справа або текстильні ремесла. Дослідники пояснюють таке зміцнення психічного здоров'я зануренням у сам процес творчої діяльності. Коли люди занурюються в неї, вони відчувають підвищену задоволеність і самооцінку, які мають вирішальне значення для загальної якості життя. Однак у дослідженні також зазначається, що, хоча ремісництво підвищило задоволеність життям і щастя, воно не призвело до значного зниження тривожності або самотності.

Дослідники припускають, що саме самотність може бути одним із чинників, що сприяють цьому, і припускають, що додавання соціальної компоненти в такі активності може поліпшити ці результати. Дослідження підтверджує, що людям, які бажають поліпшити свій моральний стан, не потрібно бути майстерним художником. Участь у будь-якій формі творчого самовираження, незалежно від рівня майстерності, може принести психологічну користь.

Ресурси для початківців широко доступні в Інтернеті, включно з покроковими посібниками та ремісничими наборами, в яких є все необхідне для початку нового хобі. Статистика ж Національного фонду мистецтв США показує, що заняття творчістю вже давно асоціюються з поліпшенням психічного здоров'я, особливо серед літніх людей. За даними організації, люди похилого віку, які займаються мистецтвом, відзначають нижчий рівень депресії та сильніше почуття спільності.

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