Полезное рукоделие: ученые рассказали, какой вид искусства помогает нам укрепить психику

Среди многих способов борьбы с психологической нагрузкой, определенные виды доступного хобби являются самой полезной вспомагательной терапией. Ученые выяснили, какие из них лучше всего помогают нам улучшить моральное состояние.

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Недавнее исследование ученых выявило значительную пользу для психического здоровья от занятий рукоделием. Исследователи выяснили, что изливая свои эмоции и все накопившееся внутри нас на холст либо в других видах деятельности, связанной с искусством, мы даем своей психике важную и нужную поддержку, укрепляющую ее общее состояние, пишет Real Simple.

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Исследование, опубликованное в журнале Frontiers of Public Health, в котором были проанализированы данные более 7000 взрослых жителей Великобритании, предоставляет доказательства того, что занятия декоративно-прикладным искусством могут улучшить общее самочувствие. Это стало очередным дополнением к растущему объему научной литературы, свидетельствующей о том, что творческие увлечения играют положительную роль в укреплении психического здоровья, предлагая благоприятную возможность для самовыражения и одновременного увеличения степени удовлетворения жизнью.

Отличительной особенностью данного исследования является его направленность на население в целом, а не на людей с диагностированными проблемами психического здоровья, как это было во многих предыдущих работах. Более широкий охват и большой размер выборки подкрепляют вывод о том, что подобные занятия могут быть ценным инструментом для укрепления психики.

Участники исследования отметили более высокий уровень удовлетворенности жизнью, счастья и чувства целостности после занятий творчеством, таким как живопись, гончарное дело или текстильные ремесла. Исследователи объясняют такое укрепление психического здоровья погружением в сам процесс творческой деятельности. Когда люди погружаются в нее, они испытывают повышенную удовлетворенность и самооценку, которые имеют решающее значение для общего качества жизни. Однако в исследовании также отмечается, что, хотя ремесленничество повысило удовлетворенность жизнью и счастье, оно не привело к значительному снижению тревожности или одиночества.

Исследователи предполагают, что именно одиночество может быть одним из факторов, способствующих этому, и предполагают, что добавление социального компонента в такие активности может улучшить эти результаты. Исследование подчеркивает, что людям, желающим улучшить свое моральное состояние, не нужно быть искусным художником. Участие в любой форме творческого самовыражения, независимо от уровня мастерства, может принести психологическую пользу.

Ресурсы для начинающих широко доступны в Интернете, включая пошаговые руководства и ремесленные наборы, в которых есть все необходимое для начала нового хобби. Статистика же Национального фонда искусств США показывает, что занятия творчеством уже давно ассоциируются с улучшением психического здоровья, особенно среди пожилых людей. По данным организации, пожилые люди, которые занимаются искусством, отмечают более низкий уровень депрессии и более сильное чувство общности.

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