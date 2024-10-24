Жуткое открытие: в Бристоле нашли гигантские захоронения XIX века (фото)

Холм Блэкберри в Бристоле оказался источником жутких открытий: во время недавнего исследования ученые обнаружили масштабное захоронение с останками 4500 человек. Большинство из найденных тел датируются XIX, когда на этом месте действовал рабочий дом.

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Недавно археологи обнаружили огромное захоронение в Бристоле, Англия, на холме Блэкберри. Обнаруженные останки по меньшей мере 4500 человек свидетельствуют о неспокойной истории города, пишет Miami Herald.

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Когда-то Бристоль был известным портом и играл ключевую роль в торговле, в частности, в экспорте ирландской шерсти в обмен на испанские и португальские товары, в частности херес и вино. В конце XVIII века холм Блэкберри превратили в тюрьму для пленных моряков, участвовавших в конфликтах с такими странами, как Франция, Испания, Голландия и Соединенные Штаты.

Однако роль этого места значительно изменилась в 1832 году, когда по Соединенному Королевству распространилась вспышка холеры Фото: Screengrab from Cotswold Archaeology's Facebook post

По данным Cotswold Archaeology, организации, которая начала раскопки в 2018 году в сотрудничестве с Бристольским городским советом и епархией Бристоля, тюрьма на холме Блэкберри, названная Стейплтон, была одним из первых примеров лагеря для военнопленных в Британии, даже предшествовала известному лагерю Норманнский Крест.

Однако роль этого места значительно изменилась в 1832 году, когда по Соединенному Королевству распространилась вспышка холеры, привезенная из России. Болезнь, известная как "королевская холера", унесла более 50 000 жизней. В ответ на кризис тюрьму превратили в больницу, которая выполняла эту функцию в течение следующих пяти лет.

В 1837 году больница получила новую роль и была перепрофилирована в рабочий дом Стейплтон. Такие места должны были предоставлять приют бедным, но они часто не соответствовали своему предназначению.

Вместо этого они становились местами, где царили запущенность, суровые условия, детский труд и недоедание. Рабочий дом Стейплтон является частью места действия известного романа Чарльза Диккенса "Оливер Твист", который описывает мрачную реальность, с которой сталкивались сироты и бедняки.

Во время раскопок, археологи обнаружили более 4 500 безымянных могил, которые в основном датируются периодом рабочего дома. Эти находки свидетельствуют о суровых условиях жизни и борьбе бедных жителей города в то время. В Cotswold Archaeology отметили, что изучение останков и артефактов, раскопанных на холме Блэкберри, дает представление о жизни бристольцев XIX века.

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Хотя большинство останков уже перезахоронены в специально созданных склепах на месте, исследователи продолжают изучать отдельные захоронения, чтобы глубже понять исторический контекст. Чтобы почтить похороненных на Блэкберри Хилл, запланирована мемориальная церемония, а исследования продлятся до 2026 года.

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