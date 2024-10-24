Моторошне відкриття: у Бристолі знайшли гігантські поховання XIX століття (фото)

Пагорб Блекберрі у Бристолі виявився джерелом моторошних відкриттів: під час нещодавнього дослідження вчені виявили масштабне поховання з останками 4500 осіб. Більшість зі знайдених тіл датуються XIX, коли на цьому місці діяв робітничий дім.

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Нещодавно археологи виявили величезне поховання у Бристолі, Англія, на пагорбі Блекберрі. Виявлені останки щонайменше 4500 людей свідчать про неспокійну історію міста, пише Miami Herald.

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Колись Бристоль був відомим портом і відігравав ключову роль у торгівлі, зокрема, в експортуванні ірландської вовни в обмін на іспанські та португальські товари, зокрема херес та вино. Наприкінці XVIII століття пагорб Блекберрі перетворили на в'язницю для полонених моряків, які брали участь у конфліктах з такими країнами, як Франція, Іспанія, Голландія та Сполучені Штати.

Однак роль цього місця значно змінилася у 1832 році, коли Сполученим Королівством поширився спалах холери Фото: Screengrab from Cotswold Archaeology's Facebook post

За даними Cotswold Archaeology, організації, яка розпочала розкопки у 2018 році у співпраці з Бристольською міською радою та єпархією Бристоля, в'язниця на пагорбі Блекберрі, названа Стейплтон, була одним із перших прикладів табору для військовополонених у Британії, навіть передувала відомому табору Норманський Хрест.

Однак роль цього місця значно змінилася у 1832 році, коли Сполученим Королівством поширився спалах холери, привезений із Росії. Хвороба, відома як "королівська холера", забрала понад 50 000 життів. У відповідь на кризу в'язницю перетворили на лікарню, яка виконувала цю функцію протягом наступних п'яти років.

У 1837 році лікарня отримала нову роль і була перепрофільована на робітничий будинок Стейплтон. Такі місця мали надавати притулок бідним, але вони часто не відповідали своєму призначенню.

Натомість вони ставали місцями, де панували занедбаність, суворі умови, дитяча праця та недоїдання. Робітничий будинок Стейплтон є частиною місця дії відомого роману Чарльза Діккенса "Олівер Твіст", який описує похмуру реальність, з якою стикалися сироти та бідняки.

Під час розкопок, археологи виявили понад 4 500 безіменних могил, які здебільшого датуються періодом робітничого дому. Ці знахідки свідчать про суворі умови життя та боротьбу бідних мешканців міста в той час. У Cotswold Archaeology зазначили, що вивчення останків та артефактів, розкопаних на пагорбі Блекберрі, дає уявлення про життя бристольців XIX століття.

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Хоча більшість останків вже перепоховані у спеціально створених склепах на місці, дослідники продовжують вивчати окремі поховання, щоб глибше зрозуміти історичний контекст. Щоб вшанувати похованих на Блекберрі Хілл, запланована меморіальна церемонія, а дослідження триватимуть до 2026 року.

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