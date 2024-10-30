Маленькие, но уникальные: в Великобритании ученые обнаружили новый вид тараканов (фото)
Исследователи обнаружили до сих пор неизвестный вид древних тараканов, которые жили примерно 180 млн лет назад. Найденные окаменелости продемонстрировали особенности, которые свойственны только одному другому виду тараканов.
В Великобритании исследователи из Открытого университета в сотрудничестве с Национальным музеем Шотландии обнаружили окаменелости ранее неизвестного вида тараканов. В своей статье ученые рассказали, где нашли окаменелость, ее состояние и место в генеалогическом дереве тараканов, пишет Phys.org.
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Тараканы издавна играют жизненно важную роль в экосистемах, способствуя переработке питательных веществ и служа источником пищи для различных видов птиц, млекопитающих и рептилий. Исследования показывают, что эти насекомые существуют с Башкирского возраста, то есть примерно 323-315 млн лет. С течением времени они постоянно адаптировались и диверсифицировались.
Недавно описанную окаменелость впервые обнаружил в 1984 году палеонтолог Майк Симмс. Она хранилась в Бристольском музее и художественной галерее.
Исследовательская группа использовала различные методы визуализации, в частности стереоскопические снимки при различном освещении и ультрафиолетовом свете, а также во влажных и сухих условиях, чтобы получить максимально детальные изображения.
Их использовали не только для изучения, но и для создания виртуальных стеков и детальных рисунков крыльев, чтобы лучше понять динамику полета насекомого.
Исследователи определили окаменелость как новый вид, принадлежащий к тоарскому возрасту (примерно 180 млн лет назад). Они назвали его Alderblattina simmsi в честь первооткрывателя.Важно
Этот вид отличается небольшими размерами и уникальной окраской крыльев, что делает его вторым известным тараканом из тоарского яруса с такой особенностью. Ученые отнесли A. simmsi к семейству Rhipidoblattinidae и предполагают, что эта находка проливает свет на эволюцию строения крыльев мезозойских тараканов.
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