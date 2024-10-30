Маленькі, проте унікальні: у Великобританії вчені виявили новий вид тарганів (фото)

Дослідники виявили досі невідомий вид древніх тарганів, які жили приблизно 180 млн років тому. Знайдені скам’янілості продемонстрували особливості, які властиві тільки одному іншому виду тарганів.

Related video

У Великобританії дослідники з Відкритого університету у співпраці з Національним музеєм Шотландії виявили скам'янілості раніше невідомого виду тарганів. У своїй статті вчені розповіли, де знайшли скам’янілість, її стан і місце в генеалогічному дереві тарганів, пише Phys.org.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Таргани здавна відіграють життєво важливу роль в екосистемах, сприяючи переробленню поживних речовин і слугуючи джерелом їжі для різних видів птахів, ссавців і рептилій. Дослідження показують, що ці комахи існують із Башкирського віку, тобто приблизно 323-315 млн років. З плином часу вони постійно адаптувалися і диверсифікувалися.

Знайдені скам"янілості продемонстрували особливості, які властиві тільки одному іншому виду тарганів Фото: Papers in Palaeontology (2024). DOI: 10.1002/spp2.1598

Нещодавно описану скам'янілість вперше виявив у 1984 році палеонтолог Майк Сіммс. Вона зберігалася в Бристольському музеї та художній галереї.

Дослідницька група використовувала різні методи візуалізації, зокрема стереоскопічні знімки при різному освітленні та ультрафіолетовому світлі, а також у вологих і сухих умовах, щоб отримати максимально детальні зображення.

Їх використали не тільки для вивчення, але й для створення віртуальних стеків і детальних малюнків крил, щоб краще зрозуміти динаміку польоту комахи.

Дослідники визначили скам'янілість як новий вид, що належить до тоарського віку (приблизно 180 млн років тому). Вони назвали його Alderblattina simmsi на честь першовідкривача.

Важливо

Смертоносна зброя аборигенів: вчені по-новому дослідити знаряддя корінного населення Австралії

Цей вид відрізняється невеликими розмірами та унікальним забарвленням крил, що робить його другим відомим тарганом із тоарського ярусу з такою особливістю. Вчені віднесли A. simmsi до родини Rhipidoblattinidae і припускають, що ця знахідка проливає світло на еволюцію будови крил мезозойських тарганів.

Раніше Фокус писав, як австралійські миші проявили себе з неочікуваної сторони.

А також ми розповідали про експеримент, який підтвердив відкриття волонтерів в Норвегії.