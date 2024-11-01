Нашли важный артефакт: археологи раскопали жертвенную колонну римлян в Германии (фото)

Немецкие исследователи раскопали фрагменты древней колонны, украшенной сценами из римских мифов. Хотя находка фрагментирована, однако ученые смогли ее воссоздать, чтобы представить посетителям музея.

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Во время раскопок в Гехингем-Штейне, римском музее под открытым небом в Германии, археологи обнаружили вотивную колонну римских времен, украшенную изображениями богов и мифологических персонажей. Этот артефакт, найденный Государственным управлением охраны памятников и Ассоциацией содействия развитию римского музея, раскрывает древние религиозные практики района Цоллернальб, пишет Arkeonews.

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Доктор Клаус Кортюм, археолог из Государственной службы охраны памятников в Штутгарте, описал памятник как совокупность каменных блоков, изначально сложенных в штабель и украшенных со всех сторон детальными рельефами.

На этих рельефах изображены римские божества и легендарные персонажи. На протяжении веков блоки были фрагментированы и разбросаны, что затрудняет идентификацию фигур — многие из них можно распознать лишь путем сравнения с лучше сохранившимися артефактами.

На этих рельефах изображены римские божества и легендарные персонажи. Фото: LDA in the RPS, K. Kortüm

Лишь часть оригинального памятника удалось восстановить, что затрудняет общую реконструкцию. Чтобы решить эту проблему, археологи обратились к технологии 3D-печати и создать уменьшенные копии фрагментов. Из этих копий они собрали масштабируемую модель, которая очень напоминает оригинальную структуру, что дает возможность посетителям музея увидеть точное изображение памятника.

По словам Кортюма, эта находка является особенной, поскольку подобные колонны редко встречаются в римских провинциях вдоль Рейна и Дуная. Ранние исследования предполагают, что памятник в Гехингене был особенно большим.

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Со времени раскопок главного здания виллы в конце 1970-х годов Гехинген-Штейн превратился в музей под открытым небом, предлагающий посетителям заглянуть в римскую жизнь. Музей, основанный в 1982 году, был расширен благодаря постоянным раскопкам и сейчас охватывает различные здания и объекты, которые когда-то составляли римское поместье, и все они открыты для публичного посещения.

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