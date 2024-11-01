Знайшли важливий артефакт: археологи розкопали жертовну колону римлян у Німеччині (фото)

Німецькі дослідники розкопали фрагменти стародавньої колони, прикрашеної сценами з римських міфів. Хоча знахідка фрагментована, проте вчені змогли її відтворити, щоб представити відвідувачам музею.

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Під час розкопок в Гехінгем-Штейні, римському музеї просто неба в Німеччині, археологи виявили вотивну колону римських часів, прикрашений зображеннями богів і міфологічних персонажів. Цей артефакт, знайдений Державним управлінням охорони пам'яток та Асоціацією сприяння розвитку римського музею, розкриває давні релігійні практики району Цоллернальб, пише Arkeonews.

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Доктор Клаус Кортюм, археолог із Державної служби охорони пам'яток у Штутгарті, описав пам'ятник як сукупність кам'яних блоків, спочатку складених у штабель і прикрашених з усіх боків детальними рельєфами.

На цих рельєфах зображені римські божества та легендарні персонажі. Протягом століть блоки були фрагментовані і розкидані, що ускладнює ідентифікацію фігур — багато з них можна розпізнати лише шляхом порівняння з краще збереженими артефактами.

На цих рельєфах зображені римські божества та легендарні персонажі Фото: LDA in the RPS, K. Kortüm

Лише частину оригінального пам'ятника вдалося відновити, що ускладнює загальну реконструкцію. Щоб розв'язати цю проблему, археологи звернулися до технології 3D-друку і створити зменшені копії фрагментів. З цих копій вони зібрали масштабовану модель, яка дуже нагадує оригінальну структуру, що дає можливість відвідувачам музею побачити точне зображення пам'ятника.

За словами Кортюма, ця знахідка є особливою, оскільки подібні колони рідко зустрічаються в римських провінціях уздовж Рейну і Дунаю. Ранні дослідження припускають, що пам'ятник у Гехінгені був особливо великим.

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З часу розкопок головної будівлі вілли наприкінці 1970-х років Гехінген-Штейн перетворився на музей просто неба, що пропонує відвідувачам зазирнути в римське життя. Музей, заснований у 1982 році, був розширений завдяки постійним розкопкам і зараз охоплює різноманітні будівлі та об'єкти, які колись складали римський маєток, і всі вони відкриті для публічного відвідування.

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