Пользоваться или выбросить: насколько безопасна микроволновая печь

Существует множество теорий о том, что микроволновые печи опасны, начиная от радиационного воздействия и заканчивая распространением бактерий. Однако ученые придерживаются иного мнения.

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Микроволновые печи уже давно стали основным инструментом для быстрого приготовления или разогрева пищи, превращая ее в горячие, готовые к употреблению блюда за считанные минуты. Однако часто возникают беспокойства относительно потенциальных рисков, особенно в отношении безопасности, сохранения питательных веществ и последствий разогрева пищи в пластиковых контейнерах, пишет IFLScience.

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Основная технология, лежащая в основе микроволновых печей, базируется на электромагнитном излучении. Эта энергия, которой иногда опасаются из-за неправильного понимания радиации, не делает пищу радиоактивной.

На самом деле микроволновые печи работают на волнах низкой энергии, далеких от высокочастотного излучения рентгеновских лучей или ядерных источников. При правильном обслуживании микроволновые печи безопасно удерживают энергию. Даже в редких случаях утечки эксперты, включая Всемирную организацию здравоохранения, утверждают, что только длительное, высокоинтенсивное облучение может нанести вред.

Бактерии

Одна из проблем со здоровьем связана с неравномерным нагревом, который может привести к тому, что пища не нагреется до температуры, необходимой для уничтожения бактерий.

Хотя микроволновые печи нагреваются не так равномерно, как обычные духовки, пользователи могут обеспечить тщательное приготовление пищи, следуя инструкциям, перемешивая или вращая пищу во время нагрева и проверяя температуру.

Рекомендуется также дать блюду постоять, поскольку в это время оно продолжает готовиться.

Питательные вещества

Мнение о том, что микроволновая обработка пищи снижает ее питательную ценность, по большей части ошибочно. Все методы приготовления пищи влияют на термочувствительные питательные вещества в разной степени, но микроволновая печь, которая требует минимального количества воды и более короткого времени приготовления, как правило, сохраняет эти питательные вещества лучше, чем кипячение или даже приготовление на пару.

"Метод приготовления, который лучше всего сохраняет питательные вещества, — это тот, что готовит быстро, нагревает пищу за кратчайший промежуток времени и использует как можно меньше жидкости, — говорится в блоге Harvard Health Publishing. — Микроволновая печь соответствует этим критериям".

Недавние исследования подтверждают это утверждение, по крайней мере, когда речь идет об овощах. Исследование 2023 года, опубликованное в журнале Heliyon, показало, что из микроволновой печи, приготовления на пару и варки "микроволновая печь является самым эффективным методом сохранения питательной ценности овощей".

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Пластик

В последнее время вызывает беспокойство из-за использования пластиковых контейнеров в микроволновых печах. Некоторые пластмассы содержат соединения, такие как фталаты, которые могут проникнуть в пищу под воздействием высоких температур.

Хотя это регулируется Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), которое считает многие такие контейнеры безопасными для использования в микроволновых печах, дебаты о потенциальном влиянии на здоровье продолжаются.

Недавние исследования показали, что пластиковые контейнеры для микроволновой печи могут высвобождать микропластик и нанопластик, которые в лабораторных условиях наносят вред определенным клеткам.

Хотя эти эффекты необязательно приводят к прямому риску для здоровья человека, использование безопасной для микроволновой печи стеклянной или керамической посуды может уменьшить потенциальный риск.

Как пользоваться микроволновой печью

Вот несколько рекомендаций для безопасного и эффективного использования микроволновой печи:

Выбирайте правильную посуду: Используйте только термостойкую посуду, предназначенную для микроволновой печи (стекло, керамика, специальный пластик). Избегайте металлических тарелок и посуды с металлической отделкой, поскольку они могут вызвать искрение. Не перегревайте продукты: Микроволновая печь нагревает продукты быстро, поэтому лучше устанавливать более короткое время и постепенно добавлять его, если нужно, чтобы избежать пересушивания или перегрева пищи. Оставляйте пространство для вентиляции: Прикрывая пищу крышкой, оставляйте небольшое пространство для выхода пара. Это поможет избежать взрывов и равномернее прогреет пищу. Размешивайте пищу: Чтобы избежать неравномерного нагрева, особенно для жидких блюд, помешивайте пищу. Следуйте инструкциям производителя: Различные модели имеют свои особенности, поэтому внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы избежать повреждений и аварий.

Кроме того, чтобы минимизировать бактериальный риск, перемешивайте и полностью разогревайте пищу, а также избегайте повторного разогрева блюд более одного раза — особенно для таких продуктов как рис.

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