Користуватися чи викинути: наскільки безпечна мікрохвильова пічка

Існує безліч теорій про те, що мікрохвильові пічки є небезпечними, починаючи від радіаційного впливу й закінчуючи поширенням бактерій. Проте вчені мають інакшу думку.

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Мікрохвильові печі вже давно стали основним інструментом для швидкого приготування або розігрівання їжі, перетворюючи її на гарячі, готові до вживання страви за лічені хвилини. Однак часто виникають занепокоєння щодо потенційних ризиків, особливо щодо безпеки, збереження поживних речовин та наслідків розігрівання їжі в пластикових контейнерах, пише IFLScience.

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Основна технологія, що лежить в основі мікрохвильових печей, базується на електромагнітному випромінюванні. Ця енергія, якої іноді побоюються через неправильне розуміння радіації, не робить їжу радіоактивною.

Насправді мікрохвильові печі працюють на хвилях низької енергії, далеких від високочастотного випромінювання рентгенівських променів або ядерних джерел. За правильного обслуговування мікрохвильові печі безпечно утримують енергію. Навіть у рідкісних випадках витоку експерти, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я, стверджують, що лише тривале, високоінтенсивне опромінення може завдати шкоди.

Бактерії

Одна з проблем зі здоров'ям пов'язана з нерівномірним нагріванням, яке може призвести до того, що їжа не нагріється до температури, необхідної для знищення бактерій.

Хоча мікрохвильові печі нагріваються не так рівномірно, як звичайні духовки, користувачі можуть забезпечити ретельне приготування їжі, дотримуючись інструкцій, перемішуючи або обертаючи їжу під час нагрівання і перевіряючи температуру.

Рекомендується також дати страві постояти, оскільки в цей час вона продовжує готуватися.

Поживні речовини

Думка про те, що мікрохвильова обробка їжі знижує її поживну цінність, здебільшого хибна. Всі методи приготування їжі впливають на термочутливі поживні речовини різною мірою, але мікрохвильова піч, яка вимагає мінімальної кількості води і коротшого часу приготування, як правило, зберігає ці поживні речовини краще, ніж кип'ятіння або навіть приготування на парі.

"Метод приготування, який найкраще зберігає поживні речовини, — це той, який готує швидко, нагріває їжу за найкоротший проміжок часу і використовує якомога менше рідини, — йдеться в блозі Harvard Health Publishing. — Мікрохвильова піч відповідає цим критеріям".

Нещодавні дослідження підтверджують це твердження, принаймні коли йдеться про овочі. Дослідження 2023 року, опубліковане в журналі Heliyon, показало, що з мікрохвильової печі, приготування на пару та варіння "мікрохвильова піч є найефективнішим методом збереження поживної цінності овочів".

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Пластик

Останнім часом викликає занепокоєння через використання пластикових контейнерів у мікрохвильових печах. Деякі пластмаси містять сполуки, такі як фталати, які можуть проникнути в їжу під впливом високих температур.

Хоча це регулюється Управлінням з контролю за продуктами і ліками США (FDA), яка вважає багато таких контейнерів безпечними для використання в мікрохвильових печах, дебати щодо потенційного впливу на здоров'я тривають.

Нещодавні дослідження показали, що пластикові контейнери для мікрохвильової печі можуть вивільняти мікропластик і нанопластик, які в лабораторних умовах завдають шкоди певним клітинам.

Хоча ці ефекти не обов'язково призводять до прямого ризику для здоров'я людини, використання безпечного для мікрохвильової печі скляного або керамічного посуду може зменшити потенційний ризик.

Як користуватися мікрохвильовою піччю

Ось кілька рекомендацій для безпечного та ефективного використання мікрохвильової печі:

Вибирайте правильний посуд: Використовуйте тільки термостійкий посуд, призначений для мікрохвильової печі (скло, кераміка, спеціальний пластик). Уникайте металевих тарілок та посуду з металевою обробкою, оскільки вони можуть спричинити іскріння. Не перегрівайте їжу: Мікрохвильова піч нагріває продукти швидко, тому краще встановлювати коротший час і поступово додавати його, якщо потрібно, щоб уникнути пересушування або перегрівання їжі. Залишайте простір для вентиляції: Прикриваючи їжу кришкою, залишайте невеликий простір для виходу пари. Це допоможе уникнути вибухів і рівномірніше прогріє їжу. Розмішуйте їжу: Щоб уникнути нерівномірного нагрівання, особливо для рідких страв, помішуйте їжу. Дотримуйтесь інструкцій виробника: Різні моделі мають свої особливості, тому уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, щоб уникнути пошкоджень та аварій.

Крім того, щоб мінімізувати бактеріальний ризик, перемішуйте і повністю розігрівайте їжу, а також уникайте повторного розігрівання страв більше одного разу — особливо для таких продуктів, як рис.

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