18-летняя загадка решена: обнаружен рекордный выброс энергии в глубоком космосе и его источник

Астрономы давно ломают голову над тем, что вызывает загадочные выбросы энергии и излучения в радиоволнах в космосе, но кажется, нашли ответ.

Ученые обнаружили рекордный выброс энергии в глубоком космосе, который исходит из двойной системы, состоящей из маленькой звезды типа красный карлик и остатка умершей звезды под названием белый карлик. Исследование опубликовано Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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Анимация показывает двойную систему, состояшую из белого карлика и красного карлика

Астрономы изучили архивные данные радиотелескопа Murchison Widefield Array и обнаружили яркий импульс энергии и излучения в радиоволнах, названный GLEAM-X J0704-37. Радиоимпульс возникает каждые 3 часа и длится от 30 до 60 секунд. Таким образом данный выброс энергии и излучения является самым длительным примером такого редкого явления как долгопериодические радиотранзиенты.

Впервые долгопериодические радиотранзиенты обнаружили в 2006 году и с тех пор ученые не могли точно определить, что создает эти загадочные выбросы энергии. Определить источник этих явлений сложно, ведь все известные долгопериодические радиотранзиенты исходят из регионов Млечного Пути, которые заполнены большим количество звезд. Но ученым повезло, ведь GLEAM-X J0704-37 возник на расстоянии 5000 световых лет от нас на краю Млечного Пути, где мало звезд.

Астрономы выяснили, что GLEAM-X J0704-37 возникает там, где находится маленькая звезда типа красный карлик. Эти звезды составляют примерно 70% звездного населения нашей галактики. Ученые говорят, что такая звезда с малой массой не может создавать слишком сильный выброс энергии.

Истчоником рекордного выброса энергии является двойная звездная система Фото: space.com

Дальнейшие наблюдения показали, что красный карлик является частью двойной системы, где находится также звезда белый карлик. Это остаток умершей звезды похожей на Солнце. Ученые считают, что обе звезды каким-то образом создают мощное радиоизлучение.

Авторы исследования считают, что сильные магнитные поля в двойной системе вызывают выброс периодических всплесков энергии, похожих на те, что наблюдаются у быстро вращающихся нейтронных звезд, или пульсаров. Нейтронные звезды являются остатками умерших звезд, которые намного больше Солнца.

Сейчас ученые пытаются понять, какой именно механизм стоит за созданием рекордного выброса энергии GLEAM-X J0704-37.

Как уже писал Фокус, план Илона Маска по созданию города на Марсе может закончиться массовой смертью. Биолог и писатель Келли Вайнерсмит считает, что невозможно создать город на Красной планете с населением 1 млн человек без того, чтобы не произошло что-то катастрофическое.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили несколько галактик с необычным расположением в космосе, что не может объяснить ведущая модель эволюции космоса.