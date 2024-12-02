18-річну загадку вирішено: виявлено рекордний викид енергії в глибокому космосі та його джерело

Астрономи давно ламають голову над тим, що спричиняє загадкові викиди енергії та випромінювання в радіохвилях у космосі, але здається, знайшли відповідь.

Учені виявили рекордний викид енергії в глибокому космосі, який виходить із подвійної системи, що складається з маленької зірки типу червоний карлик і залишку померлої зірки під назвою білий карлик. Дослідження опубліковано Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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Анімація показує подвійну систему, що складається з білого карлика і червоного карлика

Астрономи вивчили архівні дані радіотелескопа Murchison Widefield Array і виявили яскравий імпульс енергії та випромінювання в радіохвилях, названий GLEAM-X J0704-37. Радіоімпульс виникає кожні 3 години і триває від 30 до 60 секунд. Таким чином цей викид енергії та випромінювання є найтривалішим прикладом такого рідкісного явища як довгоперіодичні радіотранзієнти.

Уперше довгоперіодичні радіотранзієнти виявили 2006 року і відтоді вчені не могли точно визначити, що створює ці загадкові викиди енергії. Визначити джерело цих явищ складно, адже всі відомі довгоперіодичні радіотранзієнти походять з регіонів Чумацького Шляху, які заповнені великою кількістю зірок. Але вченим пощастило, адже GLEAM-X J0704-37 виник на відстані 5000 світлових років від нас на краю Чумацького Шляху, де мало зірок.

Астрономи з'ясували, що GLEAM-X J0704-37 виникає там, де розташована маленька зірка типу червоний карлик. Ці зірки становлять приблизно 70% зоряного населення нашої галактики. Учені кажуть, що така зірка з малою масою не може створювати занадто сильний викид енергії.

Джерелом рекордного викиду енергії є подвійна зоряна система Фото: space.com

Подальші спостереження показали, що червоний карлик є частиною подвійної системи, де знаходиться також зірка білий карлик. Це залишок померлої зірки схожої на Сонце. Вчені вважають, що обидві зірки якимось чином створюють потужне радіовипромінювання.

Автори дослідження вважають, що сильні магнітні поля в подвійній системі спричиняють викид періодичних сплесків енергії, схожих на ті, що спостерігаються в нейтронних зірок, або пульсарів, які швидко обертаються. Нейтронні зірки є залишками померлих зірок, які набагато більші за Сонце.

Наразі вчені намагаються зрозуміти, який саме механізм стоїть за створенням рекордного викиду енергії GLEAM-X J0704-37.

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