Первая в своем роде: на севере Нидерландов обнаружили эпический артефакт времен викингов

Во время раскопок на севере Нидерландов археологи нашли навершие меча викингов, который мог принадлежать кому-то из элиты. Этот артефакт является первым в своем роде свидетельством связей между Фризией и викингами.

На севере Нидерландов вблизи города Витмарсум археологи обнаружили навершие от позолоченной рукояти меча викингов, датированное X веком нашей эры. Эта уникальная находка дает ценную информацию об исторических связях между Фризией, Скандинавией и Британскими островами, пишет Heritage Daily.

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Навершие рукояти, выполненное в стиле мамме (Mammen), имеет узоры в виде голов диких кабанов — символов силы и мужества. Это декоративное искусство развилось из более раннего стиля Еллинге (Jellinge) и отражает высокую ценность, которую придавали таким мечам элитные общества викингов и фризов. Об открытии объявила Фризская академия, научно-исследовательский институт, участвовавший в исследовании.

Директор Фризской академии, доктор Неллеке Ийссеннаггер-ван дер Плуйм рассказала о важности артефакта для понимания взаимодействия викингов и фризов. Ее коллега, доктор Диана Шпихаут из Фризского музея, проанализировала объект и назвала подобные мечи "эпическими" из-за их символической и функциональной важности.

Эти мечи часто передавались из поколения в поколение, их часто украшали изысканным декором, демонстрируя их статус в элитных кругах. Хотя подобные артефакты были связаны с Фризией и раньше, свидетельства о такой практике в основном датируются VIII веком.

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Это открытие положило начало совместному исследованию между Фризской академией и Музеем Фризии. Исследователи имеют целью выяснить, как это навершие попало во Фризию и определить его первоначального владельца.

По словам исследователей, такой междисциплинарный подход обеспечит свежие перспективы, изучая находку сквозь призму фризской, викингской и более широких традиций изготовления мечей.

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