Перша у своєму роді: на півночі Нідерландів виявили епічний артефакт часів вікінгів

Під час розкопок на півночі Нідерландів археологи знайшли навершя меча вікінгів, який міг належати комусь з еліти. Цей артефакт є першим у своєму роді свідченням зв’язків між Фризією та вікінгами.

На півночі Нідерландів поблизу міста Вітмарсум археологи виявили навершя від позолоченого руків'я меча вікінгів, датоване X століттям нашої ери. Ця унікальна знахідка дає цінну інформацію про історичні зв'язки між Фризією, Скандинавією та Британськими островами, пише Heritage Daily.

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Навершя руків'я, виконане у стилі мамме (Mammen), має візерунки у вигляді голів диких кабанів — символів сили та мужності. Це декоративне мистецтво розвинулося з більш раннього стилю Єллінге (Jellinge) і відображає високу цінність, яку надавали таким мечам елітні суспільства вікінгів та фризів. Про відкриття оголосила Фризька академія, науково-дослідний інститут, який брав участь у дослідженні.

Директорка Фризької академії, докторка Неллеке Ійссеннаґґер-ван дер Плуйм розповіла про важливість артефакту для розуміння взаємодії вікінгів та фризів. Її колега, докторка Діана Шпіхаут з Фризького музею, проаналізувала об'єкт і назвала подібні мечі "епічними" через їхню символічну та функціональну важливість.

Ці мечі часто передавалися з покоління в покоління, їх часто прикрашали вишуканим декором, демонструючи їхній статус в елітних колах. Хоча подібні артефакти були пов'язані з Фризією і раніше, свідчення про таку практику в основному датуються VIII століттям.

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Це відкриття започаткувало спільне дослідження між Фризькою академією та Музеєм Фризії. Дослідники мають на меті з'ясувати, як це навершя потрапило до Фризії та визначити його первісного власника.

За словами дослідників, такий міждисциплінарний підхід забезпечить свіжі перспективи, вивчаючи знахідку крізь призму фризької, вікінгської та ширших традицій виготовлення мечів.

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