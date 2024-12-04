Тревожное открытие: бутылки из-под воды и контейнеры из-под еды не стоит использовать дважды

Ученые нашли вескую причину, почему нам не стоит повторно использовать бутылки из-под бутилированной воды и контейнеры для еды на вынос.

С тех пор как более 150 лет назад человечество изобрело пластик, он буквально успел заполонить планету. Крошечные кусочки микропластика уже были обнаружены по всему земному шару в воде, почве и воздухt, наших телах и даже дыхании дельфинов, пишет Daily Mail.

Пластиковая посуда, будь то бутылки для воды или контейнеры для еды на вынос, прочно укрепилась в обществе, однако ученые предупреждают, что ее повторное использование может быть опасно для нашего здоровья. В новом исследовании ученые раскрыли тревожные причины, по которым потребителям следует отказаться от повторного использования такой тары.

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Результаты показывают, что добавление большего количества воды или нагревание "одноразового" пластика приводит к тому, что он выделяет нанопластик и токсичные химикаты, которые попадают в нашу еду и жидкости.

Дело в том, что пластиковые бутылки для воды и контейнеры для еды на вынос изготовлены из видов пластика, предназначенных для однократного использования, а потому они распадаются значительно легче, чем более прочные пластики. Ученые пришли к выводу, что повторное использование пластика приводит к воздействию стирола, содержащегося в синтетическом каучуке и пластике, что может значительно увеличить риск рака пищевода и поджелудочной железы.

По словам профессора и директора по устойчивому развитию в Penn State Behrend Шерри Мейсон, эффекты можно сравнить с тем, как люди "сбрасывают" клетки кожи. Не секрет, что наша кожа постоянно сбрасывает клетки кожи и нечто похожее, вероятно, делают и предметы из одноразового пластика.

Ученые советуют не разогревать одноразовый пластик в микроволновой печи Фото: Getty Images

По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), что пластик в среднем содержит около 16 000 химических веществ и 4 200 из них считаются "крайне опасными". По словам профессора Мейсон, основная проблема заключается в том, что наибольшую проблему представляют вовсе не крохотные частицы пластика, которые мы видим в воде, а те, что не видны нашему глазу.

В действительности нанопластик настолько мал, что может попасть в кровь, печень и мозг человека, когда он пересекает кишечник, что позволяет ему проходить через клеточные мембраны и попадать в кровоток. По словам профессора Мейсон, точное воздействие крохотных частиц пластика на здоровье человека еще не изучено полностью, однако существует значительная потенциальная угроза для здоровья человека, связанная с использованием пластика.

Хотя ни один случай потребления частиц не был окончательно связан с раком, было обнаружено, что накопление этих наночастиц в тканях человека увеличивает химическую токсичность, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая рак и дефекты развития у детей.

Например, ранее в этом году команда из Колумбийского университета обнаружила, что средняя бутылка воды содержит около 240 000 частиц — это был первый раз, когда ученым удалось идентифицировать пластик в бутилированной воде. Это несмотря на заверения в том, что бутилированная вода полезнее водопроводной, но исследователи предупредили, что это не более чем маркетинговый ход.

Нагревание пластика также увеличит скорость, с которой одноразовая бутылка или контейнер для фаст-фуда будут выделять нанопластик и токсичные химикаты в воду или еду. Фактически, даже воздействие прямых солнечных лучей может привести к тому, что токсины попадут в воду или еду. Но семейный врач-остеопат Роб Данофф считает, что главное правило — не разогревать пластик в микроволновой печи. Что касается бутылок для воды, ученые советуют использовать предметы из стекла и нержавеющей стали.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.