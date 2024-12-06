Рыбы сами выбирают день, когда готовы родиться: ученые раскрыли, как они это делают (фото)

В новом исследовании ученые обнаружили, что эмбрионы многих видов рыб на самом деле имеют контроль над тем, когда появятся на свет.

Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является самым малоизученным местом на Земле. В новом исследовании ученые обнаружили, что большинство рыб, обитающих в земных водоемах, на самом деле способны самостоятельно выбрать дату своего рождения, пишет Science Alert.

Исследование было проведено учеными из Европейского университета в Иерусалиме в Израиле и раскрывает химические и биологические процессы, позволяющие этому происходить. В результате ученые смогли продемонстрировать, как отдельные эмбрионы подстраивают свое появление на свет под оптимальные факторы окружающей среды.

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В ходе исследования команда изучила яйца данио-рерио (Danio rerio) и обнаружила, что высвобождение тиреотропин-рилизинг-гормона (Trh) из эмбриона имеет решающее значение для выработки ферментов, растворяющих стенку яйца.

Известно, что вылупление — важнейшее событие в жизненном цикле яйцекладущих видов. При этом момент вылупления, вероятно, тщательно рассчитывается, чтобы совпасть с благоприятными условиями, улучшающими выживаемость на ранних стадия жизни.

Исследователи обнаружили, что разные виды рыб используют множество различных стратегий и триггеров вылупления, например:

данио-рерио ждут дневного света;

рыба-клоун и палтус ждут темноты;

калифорнийский грунион ждет, когда его смоет в море.

В ходе исследования ученые также обнаружили доказательства механизмов, стоящих за этой задержкой. Результаты указывают на то, что у данио-рерио ТРГ доставляется в вылупляющуюся железу через кровоток по указанию нейронной цепи, которая формируется непосредственно перед вылуплением и исчезает сразу после.

Были изучены эмбрионы рыбы-зебры и медаки Фото: Science

И это касается не только данио-рерио: исследователи также изучали медаку (Oryzias latipes), отдаленно родственный вид. Известно, что эволюционные пути этих двух видов разошлись около 200 миллионов лет назад, однако у двух видов обнаружен один и тот же процесс вылупления, запускаемый ТРГ. И эта схожесть наблюдается, несмотря на различия в вылупляющихся железах, типах ферментов и эмбриональных периодах.

Известно, что у людей и других млекопитающих ТРГ помогает контролировать ключевые биологические процессы, в том числе и частоту сердечных сокращений и скорость метаболизма. Примечательно, что тот же нейрогормон также используется по-другому у рыб, что, возможно, является еще одним указанием на расходящиеся эволюционные пути.

В дальнейшем ученые планируют сосредоточиться на изучении деталей этого процесса вылупления у рыб, а также сходства и различия, которые могут наблюдаться у разных видов. Еще одним аспектом будущих исследований является изменение климата: мир становится все теплее, а потому ученые хотят разобраться, как он может влиять на решение о вылуплении.

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